Alicante, segunda capital detrás de Madrid, donde más ha crecido el alquiler desde febrero de 2025: hasta un 9%

Vistas de la ciudad de Alicante desde el castillo de San Fernando.

Alicante se consolida como una de las capitales provinciales donde más se encarece el alquiler en el último año. Solo Madrid supera el ritmo de crecimiento de la ciudad, que registra un incremento interanual del 9% desde febrero de 2025 y se sitúa como el segundo mayor repunte entre las grandes plazas del país.

Los últimos datos publicados por Idealista confirman que febrero se cierra con una subida interanual del 7,8% en España, hasta alcanzar los 15 euros por metro cuadrado. En los tres últimos meses, el ascenso es del 3,3%, mientras que en tasa mensual el aumento es del 0,6%.

En este contexto de subidas generalizadas, Alicante destaca con fuerza. El comportamiento del mercado en los principales polos urbanos es claramente alcista y, junto a Madrid (10%), la capital alicantina (9%) lidera el encarecimiento de las rentas. Por detrás quedan Palma (8,9%), Valencia (8,1%) o San Sebastián (7%).

En febrero de 2026, el precio medio del alquiler en la ciudad de Alicante alcanza los 13 euros por metro cuadrado. La variación mensual es del 0,8% respecto a enero, pero el dato más significativo es el interanual: un 9% más que en febrero de 2025.

La tendencia es coherente con la evolución provincial. En la provincia de Alicante, el precio medio se sitúa en 12,3 euros por metro cuadrado, con una subida del 11,7% en el último año. Es decir, el encarecimiento no se limita a la capital, sino que se extiende al conjunto del territorio.

El informe de Idealista revela que todas las capitales españolas analizadas registran incrementos interanuales, con la única excepción de Barcelona (-1,2%). A nivel nacional, los mayores repuntes se producen en Ciudad Real (16,6%), Soria (14,8%) y Segovia (14%).

Subidas en casi todo el país

En el lado contrario, las subidas más contenidas se localizan en Palencia (2,6%), Vitoria (2,7%) y Lugo (2,7%). Aun así, el tono general del mercado es inequívoco: el alquiler sigue tensionado en la práctica totalidad del país.

Barcelona continúa siendo la capital más cara, con 23,4 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (23,3 euros) y San Sebastián (19 euros). Alicante, aunque lejos de esas cifras, mantiene una senda ascendente constante.

Alicante en barrios

Si se baja al detalle por barrios, el mapa de la ciudad muestra diferencias claras. Playa de San Juan–El Cabo se sitúa como la zona más cara, con 14,9 euros por metro cuadrado, tras una subida interanual del 7,3%. Además, alcanza su máximo histórico en febrero.

El Centro alcanza los 13,1 euros por metro cuadrado, con un incremento anual del 5,9%, aunque registra ligeros ajustes mensuales y trimestrales. En Pla del Bon Repòs–La Goleta–San Antón, el precio también se sitúa en 13,1 euros, con una subida del 5,1% en el último año.

Parque Avenidas–Vistahermosa marca 12,3 euros por metro cuadrado y protagoniza uno de los mayores incrementos interanuales: un 19,8%. San Blas–Pau, pese a una caída mensual del 4%, acumula un alza del 8% en tasa anual.

Por su parte, Campoamor–Carolinas–Altozano alcanza los 11,7 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 7,1%, mientras que Virgen del Remedio–Juan XXIII se mantiene como la zona más asequible entre las analizadas, con 10 euros por metro cuadrado y un incremento interanual del 3,1%.

Por comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana registra una subida interanual del 11,4%, solo por detrás de Castilla-La Mancha (13,2%). El precio medio autonómico continúa al alza, en un escenario donde todas las regiones, salvo Cataluña (-1,2%), experimentan incrementos.