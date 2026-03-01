Más Mujeres Creativas aterriza en Alicante para frenar la fuga de talento femenino en la publicidad

La ciudad de Alicante cuenta desde el pasado 26 de febrero con una nueva red de apoyo para lasprofesionales de la publicidad y la comunicación.

La asociación Más Mujeres Creativas, el colectivo referente en la defensa de la igualdad de oportunidades en el sector español, ha inaugurado oficialmente su nueva embajada local en un concurrido evento celebrado en las instalaciones de Wao Coworking.

Esta presentación ha contado con la participación de sus dos presidentas nacionales, Auxi Barea y Susana Pérez, quienes han expuesto las líneas estratégicas de la plataforma para combatir el techo de cristal en la industria.

El encuentro ha sido todo un éxito de convocatoria que ha sorprendido a sus propias organizadoras. Susana Pérez explica que la acogida ha sido increíble y reconoce que se quedaron "flipadas" al ver el espacio lleno de mujeres gracias al poder de movilización local.

La iniciativa de establecerse en la provincia surge dentro del proyecto de deslocalización de la asociación, llamado 'Más vecinas', que busca descentralizar la masa creativa, tradicionalmente muy enfocada y limitada a Madrid y Barcelona.

Para ello, la creativa Lucía de la Vega asume el cargo de coordinadora o "vecina" en Alicante, actuando como nexo fundamental para un grupo emergente que ya integra a más de veinte profesionales de diversos ámbitos.

La plataforma nace hace una década al detectar una gran desigualdad en los puestos creativos de las agencias, ocupados mayoritariamente por hombres, a pesar de que en las facultades el porcentaje de alumnas es incluso superior al de alumnos, según ha contado a EL ESPAÑOL de Alicante.

Ahora, coincidiendo con su décimo aniversario, el colectivo decide constituirse formalmente como asociación para ganar una entidad jurídica y "darle más seriedad" a su intensa labor.

En la actualidad, la organización aglutina a más de 700 creativas en toda España y cuenta con una red articulada mediante canales de WhatsApp que supera las 800 integrantes.

Susana Pérez, la embajadora en Alicante de Más Mujeres Creativas, Lucía de la Vega, y la presidenta Auxi Barea.

Pérez detalla que el propósito principal es dar visibilidad al trabajo de la mujer para construir "una industria publicitaria que sea mucho más diversa, más equilibrada" y, de esta manera, alcanzar una sociedad más justa.

Para lograrlo, la plataforma impulsa acciones formativas y programas de mentoría como 'TÍAS', que conecta a socias con perfiles muy sénior y gran reputación con profesionales júnior para acompañarlas en su carrera.

¿Por qué te vas?

Uno de los ejes centrales de la asociación es investigar y frenar el abandono de la profesión. A través del ambicioso estudio titulado '¿Por qué te vas?', analizan las razones de esta fuga de talento, que se produce de forma alarmante en torno a los 35 años.

La presidenta señala que tres de cada cuatro profesionales no ven su futuro en las agencias a diez años vista, y el 40% de las creativas se plantea dejar su trabajo directamente.

Pérez aclara que los motivos van mucho más allá de la maternidad y denuncia que existen serias barreras como la brecha salarial, la falta de flexibilidad y la escasez de reconocimiento laboral. "Tienes la certeza de que no vas a alcanzar un puesto de dirección creativa", lamenta la autora.

Ante estas dificultades estructurales, muchas mujeres no abandonan la creatividad definitivamente, sino que optan por reinventarse como emprendedoras o trabajadoras independientes para controlar su productividad y sus propios horarios.

Para ellas, la asociación dispone de canales de apoyo específicos donde resuelven dudas sobre presupuestos, facturación o elaboración de portafolios.

En este contexto local, la nueva red alicantina se presenta como un espacio vital que servirá de terapia de grupo, fomentará el networking y dinamizará el tejido cultural de la ciudad mediante la organización de futuras actividades.