La estación de autobuses de Alicante suma nuevo récord en 2025 pese al fin de la gratuidad para menores de 30 años

La gratuidad para menores de 30 años aúpa por segundo año consecutivo a cifras récord a la estación de autobuses de Alicante. El 2025 cierra con 2,7 millones de viajeros, 212.363 más que el año anterior. Y la mitad del total de tráfico se concentra en tres ciudades: Elche, Santa Pola y Torrevieja.

La gestora de este nodo, la UTE de Vectalia y Alsa desde septiembre de 2011, celebra estas cifras y destaca que son fruto de las mejoras impulsadas por la Generalitat, "que han transformado la movilidad con nuevos corredores, ampliación de horarios y tarifas más competitivas".

Y es que, como destacan, el refuerzo de la conexión con Elche con servicios directos con Alicante a través del Elx Rodalia es una de las claves. Así, también valora una nueva concesión con mejores frecuencias hacia las comarcas de Marina Baixa, Marina Alta y la ciudad de Valencia en 2024, además de que en 2025 se incorporaron dos nuevos corredores.

A este récord contribuyen en particular dos meses: julio y agosto. Entre ambos suponen poco más de la quinta parte del total, 550.000 viajeros. Entre ellos, recalcan, muchos tenían entre 18 y 30 años, los destinatarios de la campaña Verano Joven.

Y precisamente los menores de 30 han sido los impulsores de este crecimiento, al menos hasta el pasado 30 de junio, cuando terminó la gratuidad del transporte para este colectivo. El relevo se ha mantenido en el caso de los menores de 14 años con el programa Mobilis30.

Para facilitar y reforzar el papel del transporte público, desde la UTE destacan que han implantado medidas como bonos con descuentos de hasta el 40 % y tarjetas monedero.

Entre las líneas que mejor funcionan señalan los trayectos directos entre Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche. En 30 minutos conectan ambas ciudades con una frecuencia de hasta 35 minutos entre cada salida. Los corredores de Gran Alacant, Santa Pola y Torrevieja concentran gran parte de los viajeros.

La gestora valora que estación de autobuses consolida su papel como nodo estratégico, con conexiones al arco mediterráneo (Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Málaga, Almería, Algeciras y Sevilla) y al corredor norte (Teruel, Zaragoza, Logroño, Pamplona, Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Santander).

En esa oferta añaden también que son punto de partida de viajes del Imserso, servicios para personas mayores y traslados organizados por la naviera MSC para cruceros con salida desde los puertos de Valencia y Barcelona, permitiendo a estos viajeros disfrutar de las comodidades y servicios de la estación.

En esta línea de mejora continua, en agosto se inauguró una nueva oficina de alquiler de vehículos AVIS, ampliando las opciones de movilidad y favoreciendo la intermodalidad entre transporte público y vehículo privado. A ello se suman servicios como cafetería, consigna segura, venta de billetes y atención al cliente personalizada, con el objetivo de que la estación sea mucho más que un punto de paso.