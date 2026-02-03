La Comunidad Valenciana lidera la subida de las rentas en enero: alquilar cuesta un 11% más que en 2025

El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío cada vez más complejo para las familias españolas. Tradicionalmente, quienes no contaban con el ahorro suficiente para comprar un piso recurrían al alquiler como alternativa viable.

Sin embargo, en los últimos años esta opción se ha encarecido de manera notable, dejando a muchas familias atrapadas entre la imposibilidad de adquirir una vivienda y el aumento constante del alquiler.

Las perspectivas a corto y medio plazo no indican cambios significativos: los precios siguen subiendo y la brecha entre ingresos y costes de vivienda se ensancha.

El mes de enero se ha cerrado con un aumento interanual del precio del alquiler del 8,1% en España, situándose en una media de 15 euros por metro cuadrado, según el último informe de Idealista.

Esta cifra representa un incremento del 3,4% respecto a los tres últimos meses y un alza del 1,7% en comparación con diciembre de 2025.

Todas las capitales españolas analizadas muestran precios superiores a los del año pasado. Madrid lidera entre las grandes ciudades con un aumento del 9,9%, seguida de Alicante con un 8,9% y Valencia con un 8,7%.

Palma, Sevilla y Málaga también registran incrementos relevantes, mientras que Barcelona mantiene la subida más moderada de las grandes urbes, con un 1,5%, aunque sigue siendo la ciudad con los alquileres más caros, a 24 euros/m2.

En la Comunitat Valenciana

A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha encabezan las subidas con un 11,1% interanual, muy por encima de la media nacional.

En el caso de Alicante, la ciudad registra un precio medio de 12,8 euros por metro cuadrado en enero de 2026, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al mismo mes del año pasado. Valencia, por su parte, alcanza los 16,3 euros/m2.

Estas cifras reflejan la presión que sufren los hogares en busca de vivienda de alquiler y sitúan a la Comunitat Valenciana como una de las comunidades donde más ha subido el coste de arrendar una vivienda.

El aumento de los alquileres no solo afecta a la capital alicantina, sino también a toda la provincia. Idealista confirma que las rentas suben en 49 provincias españolas, siendo Alicante una de las que experimenta incrementos más pronunciados entre las grandes urbes.

Esta tendencia se suma a un contexto de elevada demanda y oferta limitada, especialmente en zonas céntricas y turísticas de la provincia.

Informe de Ineca

El último Informe de Coyuntura Socioeconómica de Ineca, correspondiente al tercer trimestre de 2025, alerta sobre el impacto del encarecimiento de la vivienda en la provincia.

Según el documento, el fuerte aumento de los precios está empezando a convertirse en un factor de riesgo estructural para las rentas medias y bajas.

A pesar del buen comportamiento de sectores como el comercio exterior o el turismo internacional, el acceso a la vivienda se deteriora a un ritmo muy superior al crecimiento de los salarios. El precio medio de la vivienda en Alicante supera ya los 208.000 euros, tras subir un 15,3% en un año.

Este incremento, equivalente a más de 27.000 euros adicionales en solo doce meses, supera con creces el salario medio bruto provincial, situado en torno a los 23.000 euros anuales, lo que refleja una brecha creciente entre ingresos y coste de la vivienda.

El panorama nacional

A nivel nacional, Madrid se mantiene como la provincia con los alquileres más altos (21,1 euros/m2), seguida de Barcelona (20,4 euros/m2) y Baleares (19,1 euros/m2).

En el extremo contrario, Jaén, Badajoz, Zamora y Ciudad Real registran las rentas más económicas, por debajo de los 7,5 euros/m2.

Aunque todas las comunidades autónomas han visto subir los alquileres, Cataluña destaca por ser la región con la menor subida interanual (1,5%).

En contraste, la Comunidad de Madrid registra un incremento del 10,5%, mientras que el resto de España se sitúa en torno al 6–9%, según los últimos datos de Idealista.