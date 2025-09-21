Barcala 'vende' los encantos de Alicante en China para atraer a inversores y empresas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha 'vendido' los encantos de la ciudad este domingo en el tercer Foro Internacional de Ciudades de Weihai para atraer nuevos inversores y empresas chinas.

Lo ha hecho en un enclave urbano de tres millones de habitantes en el extremo oriental de China.

El alcalde ha tratado de atraer al mercado asiático destacando las "múltiples oportunidades" de desarrollo económico que ofrece la capital alicantina para captar inversiones y facilitar la implantación de empresas.

La cumbre internacional sobre innovación urbana sostenible, coorganizada por Naciones Unidas y con la participación de líderes municipales de todo el mundo, ha permitido a Barcala establecer contactos con un grupo de empresas afincadas en esta región costera del gigante asiático.

La delegación municipal y empresarial invitada al foro, celebrado entre el 19 y el 21 de septiembre, han explicado la oportunidad de implantar sus empresas en Alicante, generar riqueza y empleo.

Antes de su intervención, Barcala y la delegación alicantina han visitado varias empresas de este próspero enclave costero de la península de Shandong, que cuenta con unas 2.000 compañías con inversión extranjera y una activa cooperación económica y comercial con Japón, Corea del Sur, Europa y África.

El discurso de Barcala se ha centrado en resaltar a Alicante como enclave idóneo con "un modelo de ciudad mediterránea y sostenible, que apuesta por la calidad de vida y la diversificación económica y cuenta con el turismo como gran aliado".

Con la finalidad de atraer compañías de gran potencial económico y comercial y captar inversiones para la ciudad de Alicante.

Según señalan desde el Ayuntamiento, el trabajo ha despertado elinterés de varias de ellas en visitar la capital alicantina para analizar las posibilidades de expansión de sus compañías.

"La transformación estructural de nuestro modelo productivo nos está permitiendo generar empleo y riqueza más allá del tradicional sector de los servicios, basado en el turismo y en sus pilares de la construcción, la hostelería, la restauración y el comercio", ha destacado el Barcala.

En las próximas horas Barcala visitará otras empresas con posibilidades de inversión en Alicante, así como diferentes parques industriales e instalaciones comerciales y náuticas y firmará un convenio de colaboración con la alcaldesa de Weihai, Kong Fanping.