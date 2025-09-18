Sánchez anuncia cerca de 13.000 millones de inversión en los aeropuertos de Aena para el periodo 2027-2031

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de las inversiones previstas en los aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031, que se espera que dupliquen las de los últimos años. Morell EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado cerca de 13.000 millones de euros de inversión en los aeropuertos de Aena para el periodo 2027-2031.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que se trata de "la mayor inversión de Aena en nuestra red en las últimas décadas".

A la vez que ha sostenido que "generará mucho empleo y un impacto positivo en todos los aeropuertos de España".

Las actuaciones, ha señalado, se basan en tres pilares: "la necesidad de atender el aumento de tráfico para responder al éxito que estamos disfrutando, mejorar la experiencia de los pasajeros y la sostenibilidad medioambiental".

Sánchez ha afirmado que estas acciones son una "apuesta decidida para la modernización pensando en los récords de pasajeros que vamos a batir en los próximos años".

Las inversiones, cifradas en 12.888 millones de euros, están contempladas en el proyecto DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria) y financiadas plenamente por Aena con el objetivo del fortalecimiento de la competitividad y la sostenibilidad del sector aeroportuario nacional.

De los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).



El Gobierno ha elegido el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández como escenario para presentar este plan, una de las infraestructuras que se beneficiarán de proyectos clave en los próximos años junto a los aeropuertos de Valencia, Bilbao, César Manrique-Lanzarote, Ibiza, Málaga-Costa del Sol, Menorca, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna o Tenerife Sur.

En concreto, son inversiones para adaptar las infraestructuras a nuevos requisitos normativos, para incrementar la seguridad y la ciberseguridad y disponer de unas instalaciones más robustas, generar eficiencias, así como para mejorar la experiencia del pasajero y reducir la afectación operativa por las obras en las terminales.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado este plan como "el más ambicioso de Aena, la empresa más prestigiosa de la gestión aeroportuaria del mundo".

Al acto también han acudido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.