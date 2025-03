Julián de la Peña, experto inmobiliario: "Esto es lo que duran las viviendas en el mercado"

La crisis de oferta en el mercado del alquiler ha cambiado las reglas del juego en Alicante. Cada vez es más frecuente que las viviendas en alquiler desaparezcan de los portales inmobiliarios en cuestión de horas, un fenómeno conocido como 'alquiler exprés'.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en la ciudad ha alcanzado los 11,8 euros por metro cuadrado, un 10% más que en enero de 2024. Esto significa que alquilar un piso de 100 metros cuadrados puede superar los 1.180 euros mensuales. Con una demanda que supera ampliamente la oferta, la rapidez en la firma de contratos se ha convertido en la nueva norma.

Alicante, entre las más rápidas

El fenómeno del 'alquiler exprés' se extiende por toda España, pero en Alicante se ha consolidado con fuerza. Según un estudio de Idealista, el 18% de las viviendas arrendadas en el último trimestre de 2024 no estuvo disponible más de 24 horas en el portal inmobiliario.

Con estos datos, la ciudad se sitúa al nivel de Sevilla y por encima de otras como Valencia (14%) o Madrid (13%). En mercados aún más tensionados, como San Sebastián o Barcelona, los porcentajes superan el 20%.

Pero este no es un fenómeno nuevo. Julián de la Peña, presidente de la Agrupación de Agencias Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal), explica que este comportamiento del mercado lleva más de un año consolidándose.

"Son clientes que nos han aportado nóminas, que tienen contrato de trabajo estable y que ya han pasado el filtro para que el seguro de impago sea aprobado", detalla De la Peña. Gracias a este sistema, muchas viviendas ni siquiera llegan a publicarse en los portales.

Precios y tiempos

El precio del alquiler también determina la rapidez con la que se cierra el acuerdo. Según De la Peña, los inmuebles por debajo de los 1.000 euros mensuales suelen alquilarse en un máximo de dos semanas.

"Si el precio está por encima de los 1.000 euros, se necesita una mayor solvencia demostrable y el proceso puede alargarse hasta tres o cuatro semanas", explica.

En el caso de viviendas de lujo, como chalets o áticos con alquileres de 3.000 o 4.000 euros, los plazos son aún mayores.

Incluso en barrios con rentas tradicionalmente más bajas, la velocidad del alquiler ha aumentado. "Antes alquilábamos en Virgen del Remedio por 350 euros y ahora, por 550 o 600, también se alquilan rápido", apunta De la Peña.

Oferta limitada

El stock de viviendas en alquiler es tan escaso que algunas inmobiliarias han optado por advertir desde sus escaparates que no tienen disponibilidad. Aunque los asociados de Inmoadal no recurren a esta práctica, la situación no es muy diferente. "No tengo ningún compañero que tenga colgado realmente ese cartel, pero muchas veces, cuando nos preguntan, la respuesta es que no tenemos", afirma De la Peña.

Para ilustrar la rapidez del 'alquiler exprés', menciona un caso reciente en la calle Poeta Quintana. "Nos confiaron el arrendamiento de un piso de 800 euros, de un dormitorio. No salió al mercado porque en la primera visita ya se lo quedó un cliente filtrado de nuestra base de datos".

Este tipo de situaciones reflejan una tendencia cada vez más extendida en Alicante, donde el alquiler se ha convertido en una carrera contrarreloj.