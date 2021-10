¿Quién ha percibido el Ingreso Mínimo Vital? Alicante es una de las provincias con más demanda

Tras 15 meses de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a algo más del 2% de la población de la provincia de Alicante, donde se han aprobado 15.405 solicitudes destinadas a 40.216 personas, la mayoría mujeres y niños, de un total de casi 800.000 beneficiaros en todo el país. Pero ¿qué significan realmente estas cifras?

Significan que, hasta la última actualización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Alicante es la quinta provincia española que más lo ha solicitado Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. En concreto, la administración recogió 71.522 expedientes tras anular 5.005 que habían sido duplicados por los solicitantes.

De ellos, y pese a la lentitud del proceso que ha existido sobre todo al principio, únicamente faltan por examinar el 7,2% del total, habiendo sido revisados, por tanto, 66.436 expedientes.

¿Cuántos han sido aprobados? Solo 24% de las solicitudes, 5 puntos menos que la media nacional, donde la provincia de Alicante pasa a ser la séptima al quedar por delante Cádiz y Málaga en beneficiarias. Así, esos 15.928 expedientes que han llegado a buen puerto, representa esas 40.216 personas anteriormente citadas (24.811 adultos y 15.405 menores, el 38% del total).

Además, de esos algo más de 40.000 hogares que perciben la prestación, dos de cada tres tienen como titular a una mujer, más de la mitad tiene menores a su cargo y una cuarta parte son hogares monoparentales. Y, ¿cuánto van a percibir? La cuantía media de la prestación por hogar es de 436 euros mensuales y por persona beneficiaria, de 172 euros.

¿Por qué se han denegado?

En el otro lado de la balanza, el 76% de las personas de la provincia de Alicante que ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital se ha quedado fuera. Fuentes del Ministerio explican que la mayor parte de ellas (más del 60%) se debe a que superan los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa.

En proceso de subsanación, es decir, pendientes de recibir información complementaria por parte del solicitante o de otra administración, han quedado 1.582 expedientes en la provincia.

También han sido rechazado el IMV de una pareja homosexual de Elche que, tras ser desahuciada por no tener hijos, como contó este periódico, estuvo esperando más de 8 meses una respuesta de la Seguridad Social. En este caso, les dieron el 'no' porque lo habían solicitado de manera individual, cuando en el certificado del Ayuntamiento pone que son pareja de hecho. Tampoco lo han podido pedir como unidad de convivencia al no llevar 5 años conviviendo.

