El 'green' de Europa mira a la Comunitat Valenciana: ofensiva promocional en la meca internacional del golf

Stand de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana en Cannes. ACGCBCV

El escenario que habitualmente acoge las luces de neón, las alfombras rojas y el glamour del cine internacional se ha convertido estos días en el epicentro global de la industria del golf. En el icónico Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana ha desplegado una intensa agenda promocional en el marco de la International Golf Travel Market, considerada de forma unánime la cita técnica de mayor trascendencia estratégica para este sector productivo.

En estrecha alianza y cooperación con Turisme Comunitat Valenciana y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, la delegación autonómica busca afianzar el posicionamiento del territorio levantino como uno de los destinos de referencia indispensables en el mapa europeo y mundial.

La feria, que se celebra ininterrumpidamente desde finales del siglo pasado, congrega a más de un millar de profesionales de primer nivel procedentes de más de cuarenta países. Este escaparate reúne a cerca de quinientas entidades expositoras y más de trescientos cincuenta touroperadores altamente especializados, lo que convierte a la cita francesa en un foro decisivo para la firma de acuerdos comerciales de cara a las próximas temporadas.

La presencia valenciana, reforzada además por el stand propio de firmas hoteleras colaboradoras de la región, se enmarca en la recta final del ambicioso plan de acciones de promoción exterior planificado para el presente ejercicio, cuya meta principal es elevar la notoriedad de la marca en los mercados emisores más exigentes.

Durante las jornadas de trabajo habilitadas, los representantes de la delegación valenciana mantienen una agenda repleta de reuniones bilaterales previamente cerradas con los principales prescriptores del mercado turístico de golf. El objetivo fundamental de estos encuentros es poner en valor una infraestructura deportiva de primerísimo orden internacional.

Reunión de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana en Cannes. ACGCBCV

La Comunitat Valenciana presume de una red integrada por una treintena de recintos diseñados por verdaderas leyendas de esta disciplina, con nombres tan ilustres como Severiano Ballesteros, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Javier Arana, Bernhard Langer o José María Olazábal. Esta nómina de trazados de autor garantiza una experiencia técnica diversa y de altísimo nivel, capaz de atraer tanto a jugadores amateurs como a practicantes consolidados.

Sin embargo, el argumento comercial expuesto en Cannes va mucho más allá de la mera práctica deportiva. La propuesta integral de la región se fundamenta en un ecosistema turístico maduro y competitivo, donde la calidad de la planta hotelera se combina de forma armónica con una oferta gastronómica asentada en los valores de la dieta mediterránea y una variada agenda de ocio complementario.

La accesibilidad, el clima benévolo durante todo el año y la seguridad jurídica y sanitaria terminan de redondear una oferta diferencial frente a otros destinos competidores del arco mediterráneo.

Más allá del prestigio deportivo, el impacto económico del golf en el territorio autonómico resulta incuestionable. Este segmento se erige como una de las herramientas más eficaces para combatir la estacionalidad turística, atrayendo a visitantes con un perfil de gasto medio-alto durante los meses de otoño, invierno y primavera. Las cifras reflejan con claridad la dimensión de esta industria: más de 325.000 turistas de golf eligen anualmente la Comunitat Valenciana para sus estancias, generando por sí solos una cifra superior al medio millón de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros y complejos de la región.

Esta afluencia constante de visitantes actúa como un catalizador económico transversal que irriga de liquidez a múltiples subsectores de la economía local. El empleo es una de las variables más beneficiadas, con más de diez mil puestos de trabajo directos e indirectos vinculados de manera regular a esta actividad.

Asimismo, los beneficios económicos se extienden de forma directa hacia la restauración, la red de comercios de proximidad, los servicios de transporte como el taxi y el alquiler de vehículos, y la propia actividad de los recintos aeroportuarios del territorio. La acción coordinada en Cannes responde, en última instancia, al empeño de unir fuerzas dentro del sector para hacer del destino una marca más fuerte, cohesionar territorialmente la oferta y optimizar la rentabilidad de las inversiones promocionales que se realizan en el exterior.