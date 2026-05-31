La ‘otra’ The Ocean Race: la carrera por la salud del océano

The Ocean Race, considerada la regata oceánica más exigente del mundo, consolidó en 2025 su transformación en una plataforma global de sostenibilidad. El último informe de impacto de la propia regata confirma un cambio de enfoque que va más allá de la propia competición. El evento se presenta ahora como un exponente activo en la lucha por la protección de los océanos en un momento global marcado por los objetivos climáticos y medioambientales que deben culminar en 2030.

Bajo el lema Racing for the Ocean, la organización ha convertido la regata en un instrumento de concienciación internacional. “El océano ha cambiado, y nosotros también”, resume su presidente, Richard Brisius, sintetizando la evolución de una competición histórica que mantiene su dureza deportiva y competitiva, pero amplía su alcance hacia la ciencia, la educación y la incidencia política. La idea y el objetivo son claros: utilizar el tirón del deporte para trasladar el debate sobre la salud de los océanos a la esfera pública.

“The Ocean Race tiene un papel único y poderoso. Va mucho más allá de una competición exigente: es un catalizador global dinámico del cambio climático. A medida que nuestros barcos de alto rendimiento navegan por los océanos del planeta, actúan como embajadores que llevan un mensaje urgente de crisis, pero también de esperanza”, asegura Lucy Hunt, directora de Impacto Oceánico de The Ocean Race.

La edición europea de la prueba de 2025 representa el mejor ejemplo de este modelo. A lo largo de más de un mes, la flota recorrió Kiel, Portsmouth, Cartagena, Niza, Génova y la bahía de Kotor, en Montenegro, transformando cada escala en un espacio de interacción con la ciudadanía. No solo se trataba de competir, sino de implicar a las comunidades locales y acercar los problemas del océano al público.

Más de 6.000 jóvenes participaron directamente en las actividades educativas y el alcance total de las acciones superó las 63.000 personas, a las que se suman millones de impactos digitales.

Charlie Enright y Simon Fisher despliegan el drifter de superficie de la NOAA desde la parte trasera de Malama. Amary Ross / 11th Hour Racing

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su programa científico, que convierte a los barcos en auténticos laboratorios flotantes. Durante la travesía, se recopilaron 2,7 millones de datos sobre el estado del océano, con mediciones de temperatura, salinidad, oxígeno, dióxido de carbono, microplásticos o biodiversidad marina.

Esta información, compartida totalmente y en abierto con los organismos científicos, permite mejorar el conocimiento sobre el cambio climático y el deterioro de los ecosistemas marinos. En un ámbito donde la investigación es costosa y compleja, esta red de recogida de datos aporta una herramienta de gran valor para la comunidad científica internacional.

La dimensión educativa es otro de los pilares del proyecto. A través del programa Ocean Race Learning, disponible en 16 idiomas, se han desarrollado actividades dirigidas a escuelas, comunidades y jóvenes con el objetivo de aumentar la alfabetización oceánica. Más allá de transmitir la información, el programa busca generar cambios de comportamiento en las personas, combinando ciencia, deporte y sostenibilidad.

Kevin Escoffier lanza el derivador de superficie. Georgia Schofield / polaRISE / Holcim-PRB

Este programa incluye talleres, actividades prácticas, iniciativas de limpieza de playas y programas de orientación profesional vinculados al ámbito marítimo. En este contexto, la promoción de la participación femenina ocupa un lugar relevante, con iniciativas específicas orientadas a impulsar la presencia de mujeres en sectores técnicos y científicos.

El informe también evidencia un esfuerzo porreducir la huella ambiental del propio evento. La sede central, ubicada en Alicante, funciona con energía 100% renovable y se han adoptado medidas para minimizar el impacto de la competición, como la eliminación progresiva del plástico de un solo uso, la implantación de sistemas de reciclaje en las ciudades anfitrionas y la optimización de la logística.

Además, se ha reducido el número de embarcaciones auxiliares y se han limitado los desplazamientos del personal. El objetivo es recortar un 45% de las emisiones antes de 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2040.

Para compensar las emisiones inevitables, la organización ha invertido en soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de manglares en Filipinas y Kenia o la recuperación de praderas marinas en Mallorca. Estos ecosistemas actúan como sumideros de carbono y permiten mejorar el balance global de emisiones hasta alcanzar un impacto positivo.

Más allá de lo estrictamente deportivo, la regata ha reforzado su presencia en foros internacionales como la Conferencia de los Océanos de la ONU, la COP30 o el Foro Económico Mundial de Davos, desde donde impulsa medidas de protección marina y colabora con organizaciones públicas y privadas.

Visita a la goleta Tara, dedicada a expediciones medioambientales alrededor del mundo, amarrada en la isla de la sostenibilidad en Aarhus. Romain Troublé, director general de Tara Ocean. Sailing Energy

El balance de 2025 confirma así una tendencia clara: The Ocean Race se consolida como una herramienta de influencia global que combina deporte, ciencia y compromiso ambiental en un momento decisivo para el futuro de los océanos. “Unimos a deportistas, científicos marinos, responsables políticos, comunidades y ciudadanos bajo una misma bandera: Racing for the Ocean”, sentencia Lucy Hunt.