Alicante pide al Gobierno declarar la Ocean Race acontecimiento de excepcional interés público

Los barcos de The Ocean Race amarrados en Alicante con el castillo de Santa Bárbara al fondo, en imagen de archivo.

El Ayuntamiento de Alicante pide al Gobierno declarar la Ocean Race como acontecimiento de excepcional interés público (AEIP) ante el riesgo de "poner en riesgo los patrocinios" de la competición.

Lo ha hecho en el Pleno municipal celebrado este jueves, donde se ha aprobado instar al Gobierno central a otorgar la declaración al evento ‘Alicante Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela', es decir, la salida de la Volvo Ocean Race desde la ciudad,

El reconocimiento permitiría establecer los correspondientes incentivos fiscales para los patrocinadores.

La declaración institucional del grupo municipal popular ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Vox y Compromís y la abstención de EU-Podem.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha defendido la declaración institucional presentada por el grupo popular, que señala que la salida de la Ocean Race desde el Puerto de Alicante, prevista para el 7 de enero de 2027, "volverá a situar a la ciudad como el epicentro mundial del deporte náutico".

Así, la nueva edición incorpora una etapa inaugural histórica, como es enlazar Alicante con Auckland, Nueva Zelanda, que se convertirá en la más larga en los 53 años de la competición.

Está previsto que la salida de la Vuelta al Mundo de Vela, ha apuntado, genere un impacto económico significativo, superando los datos de 71,6 millones de euros en el PIB y los 1.232 empleos anuales de la edición 2022-2023.

Por otro lado, Beldjilali ha recordado que Alicante "padece de nuevo las decisiones del Gobierno de España, también en materia fiscal", negando a los patrocinadores "un escenario fiscal favorable para su inversión".

A 10 meses de que la vuelta al mundo a vela zarpe desde Alicante, el Gobierno central sigue sin activar la declaración de acontecimiento de excepcional interés público (AEIP), solicitada por la Generalitat Valenciana el pasado 4 de junio de 2024, lo que "pone en riesgo la captación de patrocinios, la planificación turística y la imagen de la ciudad de Alicante".

En palabras de la edil de Hacienda, "el Gobierno de España continúa con su agravio comparativo hacia nuestra ciudad, dado que esta declaración permite activar una serie de beneficios fiscales para patrocinadores y colaboradores, lo que incentiva la participación privada y garantiza el éxito organizativo".

Con todo, la declaración institucional aprobada reclama al Gobierno de España que "reconsidere su decisión para uno de los eventos deportivos vinculados a la vela más importantes del mundo, y que repita el marco de apoyo aplicado en las pasadas ediciones", declarando el evento acontecimiento de excepcional interés público.