El Challenger ATP 100 Alicante Montemar de tenis asciende de categoría y dispara la expectación

La ciudad de Alicante se prepara para recibir un evento de alto nivel con la celebración del ATP Challenger 100 Alicante Montemar, que se disputará del 22 al 29 de marzo en las instalaciones de la histórica entidad deportiva en La Albufereta.

Tras los buenos resultados de las ediciones anteriores, el torneo asciende a la categoría Challenger 100 y aumenta la dotación económica y el reparto de puntos, con 100 para el ganador frente a los 75 de ediciones anteriores, lo que garantiza mayor nivel deportivo en los participantes.

Además, los premios ascienden a 160.000 euros. El presupuesto también se dispara hasta los 300.000 euros, 80.000 más que la pasada edición.

El torneo, que contará con cuadro de individuales y dobles masculino, se ha presentado este jueves en un acto que reunió al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y al presidente del Montemar, José Pedro García, entre otras personalidades.

Barcala destacó que el torneo es un "acontecimiento deportivo que multiplica el atractivo y el impacto del turismo en la ciudad". Ha subrayado también la importancia de la proyección mediática del evento.

"Este torneo sitúa a Alicante en el centro del tenis mundial durante toda una semana. Y lo hace con una organización modélica que ha convertido en realidad lo que hace cuatro meses podía ser un sueño", ha añadido el alcalde.

García, por su parte, ha valorado la evolución del torneo en apenas tres años y ha destacado su "salto de calidad enorme", tanto por los jugadores que participarán como por la dotación económica del campeonato.

"La inversión realizada alcanza 380.000 euros gracias a ENE Construcción, principal patrocinador, y al respaldo del Ayuntamiento. Todo lo organiza nuestro personal, y eso demuestra la capacidad y la ilusión del club", ha añadido el presidente de Montemar.

En el plano deportivo, García anunció que algunas invitaciones podrían ir destinadas a jugadores que compiten estos días en el Open 1000 de Miami, justo antes de la cita alicantina.

Entre los tenistas confirmados, a falta del cierre definitivo de inscripciones, destacan los españoles Roberto Bautista, Pedro Martínez, Carlos Taberner, Pablo Carreño y Roberto Carballés; los montemarinos Dani Mérida y Edas Butvilas; el holandés De Jon; y el lituano Vilius Gaubas, afincado en Alicante. También se esperan otros tenistas internacionales que buscarán sumar puntos para asegurar su presencia en Roland Garros.

La expectación entre los aficionados de la ciudad y la provincia es máxima. Los abonos para los partidos de cuartos de final, semifinales y final, que se disputarán en la pista central del 27 al 29 de marzo, se agotaron en apenas cuatro días.

Los encuentros del 22 al 26 de marzo tendrán acceso gratuito hasta completar aforo en las tres pistas del club, y los jugadores podrán usar todas las instalaciones, tratados como "socios preferentes" durante toda la semana.

Los partidos más destacados, desde cuartos de final hasta la final, se retransmitirán en directo por Eurosport 2, Marca TV y Tennis Channel, garantizando que el torneo llegue a todos los aficionados.