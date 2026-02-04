La Nucía contará con la primera academia de la NBA en España

La Nucía continúa completando su ambicioso proyecto deportivo y este miércoles en Madrid cerró uno de los pocos eslabones que le faltaban para completar su espectacular anillo deportivo. La localidad alicantina acogerá la primera NBA Basketball School de España con un nuevo pabellón en el Colegio Vallemar, que será la sede oficial de esta academia internacional para jugadores de 6 a 18 años, tanto internos como externos.

En la presentación celebrada en la sede de la NBA en Madrid estuvieron presentes figuras clave como los embajadores europeos Víctor Claver y Salah Mejri, José Luis Ortiz del grupo Gigantes del Basket y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, además de responsables del Colegio Vallemar y el concejal de Deportes, Sergio Villalba.

Claver, ex jugador de Portland Trail Blazers, Valencia Basket y la Selección Española, destacó que como valenciano está "muy contento" de apoyar este proyecto y señaló que estas academias potencian la base y permiten a los jugadores y jugadoras contar con una formación "extra a la de sus clubes".

Mejri valoró la repercusión para la ciudad asegurando que la NBA Basketball School va a dar "mucha importancia" a la localidad y valoró que los alumnos y alumnas de la academia tendrán la oportunidad de crecer y mejorar en un entorno internacional.

Cano insistió en el salto cualitativo e internacional que supone la academia y explicó que el nuevo pabellón "dedicado exclusivamente al baloncesto" será un añadido más al complejo multidisciplinar de La Nucía, completando la oferta deportiva de la ciudad y fortaleciendo la marca La Nucía, Ciudad del Deporte.

El programa de la NBA Basketball School sigue el estilo NBA de desarrollo de jugadores combinando formación deportiva con valores como la integridad, el trabajo en equipo, el respeto y la determinación.

La actividad principal tendrá lugar del 1 de septiembre a junio y se complementará con campus de Navidad, Semana Santa y verano, además de entrenamientos individuales para el desarrollo de habilidades fundamentales.

La NBA Basketball School, creada por el departamento de Operaciones Internacionales de la NBA en colaboración con entrenadores y especialistas, ya tiene presencia en más de 30 países desde Alemania o Argentina hasta Japón, Líbano y Uruguay.

Su llegada a La Nucía no solo completa un puzle deportivo de alto nivel sino que coloca a la ciudad en el mapa mundial del baloncesto base.