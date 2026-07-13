Aitor Gismera completa el centro del campo del Hércules

El Hércules ya tiene cerrada su medular para la temporada 2026/27. El club alicantino ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista madrileño Aitor Gismera, que llega procedente del Betis Deportivo y se convierte en el décimo refuerzo del equipo de Beto Company para el nuevo curso.

El futbolista, de 22 años, ha sido anunciado por el Hércules tras superar el reconocimiento médico y ya podrá incorporarse este martes a la dinámica del primer equipo, que este lunes ha completado su primera sesión de entrenamiento con balón en las instalaciones de Fontcalent.

Con la llegada de Gismera, el Hércules da prácticamente por cerrada la configuración de su centro del campo. Formado en la cantera del Atlético de Madrid y curtido durante las últimas temporadas en la estructura del Real Betis, el nuevo jugador blanquiazul aterriza en el Rico Pérez después de competir la pasada campaña en Primera Federación con el filial verdiblanco.

Durante el curso 2025/26 disputó 24 partidos oficiales con el Betis Deportivo, en los que confirmó la progresión que venía mostrando en las categorías inferiores. Desde el club alicantino destacan de él, a través de un comunicado, su “capacidad para distribuir el juego, su inteligencia táctica y el equilibrio que aporta al equipo tanto en tareas defensivas como en la construcción del juego”.

La incorporación de Gismera cubre el hueco dejado por Josep Calavera y responde al perfil que buscaba la dirección deportiva para completar una plantilla en la que se ha apostado por rejuvenecer varias posiciones sin renunciar a la competitividad.

El centrocampista ocupará una de las fichas sub-23 del equipo y tendrá la oportunidad de dar un nuevo paso en su carrera bajo las órdenes de Beto Company.

Primer entrenamiento

Su oficialización ha coincidido con el arranque de la pretemporada del Hércules. El conjunto alicantino inició este lunes el trabajo con balón en Fontcalent en una sesión marcada por la presencia de todos los fichajes anunciados hasta la fecha y por las ausencias en el trabajo con el balón de Alberto Toril y Roger Colomina.

Ambos futbolistas continúan recuperándose de sus respectivas lesiones de rodilla. Toril, intervenido quirúrgicamente al término de la pasada temporada, evoluciona favorablemente y la previsión del cuerpo técnico es que pueda estar disponible para el inicio del campeonato.

Más complicada es la situación de Colomina, cuya recuperación se prolongará durante varios meses y podría impedirle competir hasta la apertura del mercado de invierno.

Una de las notas positivas de la jornada fue la presencia del guardameta Sandro Blazic. El portero, operado de la muñeca a finales del pasado mes de junio, realizó trabajo sobre el césped con aparente normalidad, lo que invita al optimismo respecto a su evolución.

También participó en la sesión Fran Sol, aunque el delantero continúa sin entrar en los planes deportivos del cuerpo técnico. El club mantiene abiertas las conversaciones con el futbolista para alcanzar un acuerdo que permita rescindir su contrato antes del cierre del mercado.

Tras la llegada de Gismera, el Hércules tiene cubiertas las 18 fichas profesionales permitidas. Esta circunstancia condiciona los próximos movimientos de la dirección deportiva, ya que cualquier incorporación de un futbolista mayor de 23 años obligará previamente a liberar una ficha mediante la salida de alguno de los integrantes de la plantilla.