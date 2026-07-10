Carlos Abad mantiene el rumbo: "El objetivo del Hércules es el ascenso"

Cinco temporadas después de su llegada al Hércules, Carlos Abad vuelve a ponerse al frente del vestuario blanquiazul. El capitán, uno de los tres jugadores que continúan en la plantilla desde el último ascenso, arrancó este viernes junto a parte de sus compañeros la pretemporada con un mensaje claro: el ascenso.

Después de un curso marcado por los altibajos y por la apendicitis que le hizo perder la titularidad durante varias jornadas, el portero asegura que encara la temporada con ilusión.

"Tengo muchas ganas porque puede ser una temporada muy bonita", dijo Abad, que admitió que llega con "ganas de resarcirse" y de "volver a vivir cosas bonitas" con la camiseta del Hércules.

El tinerfeño no esquivó la responsabilidad que acompaña al club alicantino. "El objetivo es ascender, ya sea siendo primeros o por el 'playoff'. El objetivo final es el mismo", afirmó.

Eso sí, también avisó de que el camino no será sencillo. El Grupo II de Primera Federación contará con equipos como Zaragoza, Huesca, Nàstic, Ibiza, Algeciras, Castilla o Atlético de Madrid B, además de otros candidatos a pelear por la zona alta.

"Sobre el papel a nosotros también nos pondrán entre los mejores, pero la camiseta, los nombres y el escudo importan poco si no lo demuestras en el campo", señaló el capitán.

Abad recordó que la categoría ya ha demostrado que no entiende de favoritos. "Lo hemos visto con equipos como el Murcia, el Ibiza o incluso nosotros mismos, que sufrimos más de lo debido". Por eso tiene claro que el nombre del Hércules no bastará para estar arriba. "Hay muchos equipos fuertes y va a ser una competición muy competida".

El guardameta también se mostró satisfecho por la continuidad de Beto Company. Considera que el entrenador tendrá ahora más margen para desarrollar su idea desde el inicio de la temporada.

"Los proyectos, cuando se trabaja bien y se les da continuidad, tienen más opciones de salir bien", explicó. "La línea de trabajo ya era buena y ahora toca seguir puliéndola", dijo.

También valoró la planificación realizada por la dirección deportiva. "Se han trabajado bien los fichajes. Han llegado los perfiles que quería el míster y eso hará que haya más competencia y suba el nivel del equipo".

Competencia en la portería

Abad también habló de Sandro Blazic y dejó claro que la competencia entre ambos nunca ha sido un problema.

"Siempre me ha gustado tener una competencia sana. Estamos todos los días juntos e intento ayudar a la gente joven y crear un buen ambiente de trabajo", explicó.

El capitán elogió el rendimiento de su compañero cuando tuvo la oportunidad de jugar. "Cuando a Sandro le tocó jugar lo hizo muy bien. Tuvo la mala fortuna de la lesión de muñeca al final". Sobre su futuro, evitó pronunciarse. "Si se queda, sumará al equipo. No sé qué tiene pensado el club porque es una situación delicada y hay oportunidades tanto para él como para la entidad".

Por último, Abad lanzó un mensaje a la afición. "Que se ilusionen, porque todo empieza por ahí. Nosotros lo estamos, tenemos muchas ganas y nos gusta ver a la gente ilusionada. Cuantos más se suban al barco, mejor. Tenemos que remar todos juntos", sentenció.