El Hércules congela los abonos y reabre la grada de animación en el Fondo Norte para recuperar el ambiente en el Rico Pérez

El Hércules ha activado su campaña de abonos para la temporada 2026/27, la tercera seguida en Primera RFEF, con continuidad en la política de precios para renovaciones y una decisión que va más allá de lo económico por lo que supone en el ambiente del estadio.

La entidad mantiene las tarifas del pasado curso para los abonados que renueven su carné, mientras que las nuevas altas suben un 10% respecto a la temporada anterior.

La gran novedad está en la recuperación de la grada de animación en el Fondo Norte, un movimiento con carga simbólica porque llega después de un año en el que el club ha vivido un distanciamiento con parte de su afición más activa.

Ese grupo dejó de animar al equipo la pasada temporada tras unos incidentes que acabaron rompiendo la relación con la entidad. El resultado fue evidente en el estadio, con menos ruido, menos apoyo constante y un Rico Pérez más plano en muchos tramos del partido.

Ahora el club mueve ficha para intentar recomponer esa situación. La grada de animación vuelve al Fondo Norte con la idea de reordenar ese espacio histórico y recuperar una atmósfera más reconocible en los partidos como local.

La campaña se lanza bajo el lema 'Nacidos para amarte', con el que el Hércules intenta reforzar el vínculo con su afición y recuperar una identidad que el propio club asocia al peso del estadio en los partidos.

En lo económico, la línea es clara. Renovaciones congeladas y subida del 10 % para nuevas altas. Un equilibrio entre fidelizar a los que ya están y abrir la puerta a nuevos abonados.

La grada de animación tendrá un precio de 120 euros en renovaciones y 132 en nuevas altas. Los abonados de esa zona podrán mantener su asiento, aunque el club abre la opción de reubicación para quien prefiera un ambiente más tranquilo.

El abono joven, para edades entre 13 y 25 años, se mantiene en 99 euros en varias zonas del estadio, incluida la nueva grada. El infantil sigue en 25 euros en la mayoría de zonas, salvo Tribuna, donde sube a 75. El carné Baby Herculano se mantiene en cinco euros sin asiento.

Los precios del VIP

El club conserva los abonos gratuitos para quienes acrediten más de 50 temporadas de antigüedad y para personas con discapacidad igual o superior al 50 %. También mantiene el abono 'Herculanos por el Mundo', con precio de 29 euros, dos partidos incluidos y conservación de antigüedad y número de socio.

En la parte alta de la estructura, el Palco VIP se sitúa en 750 euros para renovaciones y 825 para nuevas altas, mientras que el Palco Presidencial asciende a 1.000 y 1.100 euros respectivamente.

El 21 de agosto es la fecha límite para que los abonados de la pasada temporada mantengan su asiento. A partir de ahí, las localidades no renovadas quedarán liberadas para nuevos socios.

El objetivo del club pasa por superar los 13.500 abonados del curso anterior, una cifra que se toma como referencia para medir el alcance de la campaña.

Pretemporada

En paralelo, el Hércules arrancará la pretemporada con las pruebas médicas entre viernes y sábado, con los jugadores organizados en grupos. El primer entrenamiento será el lunes en Fontcalent, a las órdenes de Beto Company, con el Rico Pérez como uno de los escenarios de trabajo.

La plantilla llega bastante avanzada en su configuración, con las 18 fichas profesionales cubiertas y buena parte de las plazas sub 23 asignadas. La duda principal sigue siendo la situación de Fran Sol, que tiene contrato pero cuyo futuro aún no está cerrado.

En lo físico, Sandro Blazic, Alberto Toril y Roger Colomina comenzarán con un plan específico tras sus operaciones al final del pasado curso.

Con la campaña en marcha y el equipo a punto de volver al trabajo, el Hércules arranca una temporada en la que busca algo más que estabilidad deportiva: también recuperar el pulso del estadio.