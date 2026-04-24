Juicio final a la plantilla y el cuerpo técnico del Hércules en cinco actos

El Hércules entra en las últimas cinco jornadas con la sensación de que lo que se juega ya no se mide solo en puntos. Es un tramo final que el propio vestuario asume como un juicio a todo el curso, pero también como una evaluación directa del futuro de plantilla y cuerpo técnico.

En ese contexto, el entrenador, Beto Company, no esquiva la realidad de la clasificación ni el impacto que puede tener el cierre de la temporada en la estructura del club. Tras decir adiós a la promoción, la permanencia no está cerrada y el margen de error es cada vez menor.

Pero el mensaje va más allá de la tabla. El propio técnico insiste en que este final no solo ordena posiciones, también condiciona trayectorias.

No es lo mismo acabar de una forma que de otra en un vestuario donde, como en todos, los rendimientos individuales y colectivos, más allá de la duración de los contratos, acaban teniendo lectura directa en el futuro inmediato del proyecto.

"Las sensaciones con las que terminemos serán con las que empezaremos o empezarán, porque igual no estamos aquí. Es lógico. Hay que demostrar cada semana por qué estamos aquí", incidió Company, que añadió que el futuro "lo determinará el día a día".

El discurso se mueve entre la exigencia deportiva y algo más amplio. Porque el entrenador también introduce la dimensión real de lo que se juega el club en estas cinco jornadas finales: no solo puntos, también estabilidad, sensaciones y continuidad de un bloque que será analizado al detalle cuando acabe la temporada.

En ese sentido, el técnico, recientemente renovado por una temporada más, fue claro al vincular el tramo final con la responsabilidad global del equipo y con la entidad que representa.

"No podemos acabar mal porque somos profesionales y por un escudo, afición y ciudad", aseveró el valenciano, subrayando que en el análisis final entran factores deportivos, pero también económicos, personales y de proyección dentro del club.

El Hércules, con la permanencia todavía sin cerrar, se mueve además en un escenario donde cada punto tiene doble lectura. La clasificación aprieta y la igualdad de la categoría no permite desconexiones. "Quedan 15 puntos y todos los escenarios están abiertos", admitió Company sobre el peligro de tener que jugarse la salvación hasta el final, algo que consideró "lógico" en una competición "igualada".

El entrenador del Hércules también quiso poner el foco en la exigencia interna y en la lectura global del equipo en este tramo decisivo, donde cada rendimiento individual suma o resta en una evaluación colectiva que va más allá de un partido concreto.

"Soy el primero que ha repetido que hay que mirar hacia arriba porque el Hércules lo merece, pero después de treinta y tantas jornadas el fútbol te pone donde te mereces", sentenció, dejando claro que el desenlace de la temporada será el que termine de dictar ese juicio final sobre el grupo.

Nuevo examen

El rival de esta jornada, el Teruel, aparece como una nueva prueba dentro de ese examen final. Un equipo que, según el técnico, no regala nada. "Es muy eficiente, de los más eficaces de la categoría", analiza, en un partido que exigirá control, paciencia y pocos errores.

Company lo resume sin dramatismo, pero sin esconder la realidad. Lo que queda no es un paseo por el desierto, es una evaluación final.

Y de ese examen nadie está al margen, ni en lo deportivo, ni en lo económico, ni por el peso que tiene en un club que se juega también su estabilidad emocional con la afición y su propia exigencia histórica. Un epílogo de temporada que ya no es solo deportivo. Es una evaluación completa. Y en ese juicio, nadie dentro del vestuario queda al margen.