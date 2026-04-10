Company exige reacción inmediata sin excusas ante el Sanluqueño

Beto Company volvió a apretar el discurso. El técnico valenciano sigue dolido por la imagen ofrecida por el Hércules en su último partido y exige una reacción inmediata, sin excusas y sin mirar al rival ni al contexto.

"Me da igual si llueve, hace viento o si nieva en Alicante. O si viene el Bayern de Múnich. Hay que competir y ganar", resumió el valenciano, en una frase que marcó el tono de toda su comparecencia.

El entrenador insistió en que el equipo necesita una respuesta urgente tras una semana de trabajo centrada en corregir errores y recuperar sensaciones. "Tuvimos un día horroroso y espero que nos pique, reaccionemos y saquemos lo mejor", añadió.

Company explicó que el grupo ha trabajado desde la autocrítica y que el partido ante el Atlético Sanluqueño es clave para recuperar el nivel competitivo.

"Hemos dicho lo que teníamos que decir, hemos corregido lo que había que corregir y entendemos que es un partido fundamental. Hay que estar al cien por cien para competir y para ganarlo", aseveró el entrenador.

El análisis del último encuentro volvió a ser duro, especialmente en lo relativo a la intensidad y a la fragilidad defensiva. "Fuimos poco agresivos, nos faltó energía y estuvimos muy mal en el balón parado defensivo. Nos remataron absolutamente todo. Es más demérito nuestro que mérito del rival", detalló.

El técnico insistió en que el problema se repite fuera de casa y que el equipo debe elevar su nivel competitivo si quiere sostener sus aspiraciones.

"Fuera de casa hay que ser más prácticos. El rival te minimiza virtudes y si no igualamos eso no seremos candidatos".

También quiso remarcar el nivel de exigencia interna del club, sin margen para interpretaciones suaves. "La exigencia en este club es altísima y eso hay que entenderlo. Yo el primero. Si no lo entiendo no puedo estar aquí, y si los jugadores no lo entienden tampoco pueden estar y vendrán otros", señaló.

En el plano deportivo, confirmó que habrá cambios en el once tras el partido en Alcorcón, aunque sin una revolución "porque tenemos lo que tenemos". "Lo que espero es la mejor versión de todos, sin excusas. Hay que competir al máximo y salir a ganar", reiteró.

Cambios

En cuanto a la clasificación, Company evitó cálculos a largo plazo, aunque dejó una referencia clara sobre el posible corte del playoff de ascenso. "No puedo hacer cuentas si no ganamos el domingo. Pero creo que harán falta 58 o 59 puntos, más cerca de 57", pronosticó.

Insistió en que el foco debe estar únicamente en el presente inmediato. "Pensar en ganar seis partidos seguidos en el fútbol profesional es prácticamente imposible si no lo has hecho antes. Hay que ir partido a partido", recordó.

El rival, el Atlético Sanluqueño, fue calificado por el entrenador del Hércules como un equipo joven e intenso que compite sin complejos.

"Tienen energía, cedidos jóvenes con ganas de mostrarse. Se atreven, juegan desinhibidos y tienen un modelo de juego bonito", comentó Company, que recordó que, pese a la delicada situación del rival, fue capaz de ganar hace poco en Murcia.

Un partido que exigirá máxima concentración y duelos constantes. "Será una lucha por el balón porque ellos no se esconden. Tendremos que ir a la guerra", añadió.

En el plano físico, el Hércules recupera efectivos. Javi Rentero y Retu estarán disponibles; Javi Jiménez vuelve tras sanción y Aranda sigue entre algodones. Galván y Samu continúan fuera, así como los lesionados de larga duración: Soldevila, Coromina y Sotillos.