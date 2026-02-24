La afición del Hércules prepara nuevas protestas contra el consejo para el partido ante el Eldense

El partido del Hércules ante el Eldense llega caliente en lo deportivo y en lo social. Sobre el césped habrá tres puntos de oro en la pelea por el ascenso. En la grada, una nueva escenificación del malestar que atraviesa a una parte del herculanismo, reavivado tras la sentencia del caso Abde y los últimos episodios vividos en el estadio.

Los colectivos convocantes, eso sí, han querido delimitar desde el principio el destinatario del mensaje.

"No es una protesta contra los jugadores. No es contra el equipo", subrayan en el comunicado difundido por la plataforma"PodemosRecuperarlo" en redes sociales. El foco está en el consejo de administración y en la gestión institucional del club.

Bajo el lema "Por respeto al escudo, al club y a su afición", varias peñas y colectivos herculanos han diseñado una movilización simbólica con un guion preciso: "Minuto 0 vacío. Minuto 5 entramos. 19:22, unidos". La consigna resume la hoja de ruta prevista para el sábado en el Rico Pérez.

El comunicado insiste en que "no es momento de resignarse" y anima a la afición a "hacerse ver" y "hacerse oír" en lo que califican como un momento "crítico a nivel institucional".

La acción busca impacto visual desde el inicio: no ocupar los asientos en el pitido inicial, acceder de forma conjunta en el minuto cinco y, en el 19:22, ofrecer una imagen de "todo el estadio unido".

Los promotores definen la iniciativa como una "protesta pacífica y simbólica" y la justifican como una reivindicación "por el respeto al escudo, al club y a su afición".

Caso Abde

En el texto se menciona expresamente el malestar por el caso Abde y por lo que consideran un trato inadecuado hacia "varios colectivos en la grada de animación".

El trasfondo es una relación cada vez más tensa entre una parte de la masa social y el actual consejo. Las decisiones adoptadas en las últimas semanas han ampliado la brecha y han consolidado un clima de desconfianza que ahora vuelve a trasladarse a las gradas.

El duelo ante el Eldense, rival directo en la zona alta, multiplica la carga emocional del encuentro. El equipo blanquiazul se juega buena parte de sus aspiraciones de ascenso, pero el ambiente puede convertir el partido en un escenario doble de fútbol y reivindicación.

Los convocantes han pedido máxima difusión de la iniciativa y apelan a la participación masiva porque, como concluye el comunicado, "el Hércules es de su afición".