El TSJCV revoca la absolución de los dirigentes del Hércules y les impone penas de prisión por el "caso Abde"

El actual presidente del Hércules, Carlos Parodi (d), y el ex presidente, Valentín Botella (2º d), a su llegada a la primera sesión del juicio en la Audiencia de Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la absolución dictada tras el juicio celebrado en enero del pasado año por la Audiencia Provincial de Alicante en el denominado "caso Abde" y condena a los dirigentes del Hércules a penas de prisión, además de sanciones económicas para la entidad y su Fundación, informa EFE.

Para el presidente del club alicantino,Carlos Parodi, la condena es de dos años y seis meses de prisión, y para Valentín Botella y José Francisco Javier León Barahona, dirigentes de la Fundación, es de un año y siete meses de cárcel, en ambos casos, por un delito de alzamiento de bienes.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha estimado los recursos de apelación presentados por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Asociación Herculanos, que se personó como acusación particular, contra la sentencia del pasado mes de marzo.

Tras el fallo absolutorio, todas las partes anunciaron su intención de recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante.

El tribunal autonómico, según el auto, considera probado que los dirigentes del Hércules diseñaron un plan para evitar el embargo de los dos millones de euros abonados por el Barcelona en verano de 2021 por la cláusula de rescisión del futbolista Abde, actualmente en el Betis, cuando el club mantenía una deuda de tres millones de euros con Hacienda.

El fallo explica que el presidente del Hércules no ingresó el cheque en la cuenta oficial del club, embargada desde 2017, sino que lo hizo en la Fundación, que permanecía inactiva desde hacía años, desde donde el importe fue fraccionado y transferido a otra cuenta para afrontar gastos corrientes y así impedir el embargo de la Agencia Tributaria.

El TSJCV sentencia que esta operación tuvo como finalidad frenar un posible embargo por las deudas contraídas. Además, condena al Hércules y a su Fundación, como personas jurídicas, a multas y a tres años de inhabilitación para recibir subvenciones, contratar con la administración o acceder a beneficios fiscales.

También se aprecia como "atenuante muy cualificada" la intención de reparación del daño, ya que el club abonó el cien por cien de su deuda con Hacienda en 2022, si bien precisa que este pago no elimina la responsabilidad penal del anterior acto cometido.

Los servicios jurídicos del Hércules se han mostrado sorprendidos por el fallo y han confirmado a EFE que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.