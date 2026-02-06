Susto en la portería del Hércules: Abad operado de urgencia en Barcelona y el joven Blazic debutará ante el Europa

Carlos Abad durante uno de los partidos de la temporada. Hércules CF

Un golpe inesperado ha alterado por completo la planificación del Hércules a pocas horas de uno de los partidos más exigentes del curso.

Carlos Abad, portero y capitán del equipo, será operado este viernes de urgencia de apendicitis en Barcelona. Esto le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos un mes en el mejor de los casos.

Y, además, le impide disputar el encuentro del Hércules esta noche ante el Europa (21:15 horas), rival directo por el ascenso y uno de los mejores locales del campeonato.

El problema comenzó a gestarse durante el viaje en autocar. Abad empezó a notar molestias abdominales, inicialmente leves, que se fueron intensificando con el paso de las horas. El primer aviso serio llegó durante la comida en una de las paradas del trayecto, donde apenas pudo ingerir alimento y ya mostraba síntomas evidentes de malestar.

La situación empeoró en la segunda parada, cuando las molestias en el abdomen se intensificaron y el cuerpo técnico decidió actuar de inmediato.

Nada más llegar a Barcelona, el portero se desplazó en taxi a una clínica para someterse a las primeras pruebas. Los facultativos confirmaron la existencia de una apendicitis y recomendaron su traslado inmediato a un hospital, donde quedó ingresado junto a personal del club y ha pasado la noche a la espera de la intervención quirúrgica.

Plan de emergencia

La baja de Carlos Abad obligó al Hércules a activar su plan de urgencia. El club citó de inmediato a Marcos Mompeán, portero del filial, que se desplaza esta misma mañana de viernes por carretera a Barcelona para incorporarse a la convocatoria.

La situación también provocará el debut con el primer equipo de Alessandro Blazic, portero germano-esloveno fichado esta temporada procedente del Colonia, que asumirá la titularidad en un contexto complicado y sin margen de preparación.

La ausencia del capitán y portero titular supone un contratiempo de primer orden en un partido marcado por la exigencia competitiva. El Europa es uno de los mejores locales de la categoría y el partido se considera uno de los desplazamientos más difíciles del Hércules.

Carlos Abad, de 30 años, cumple su cuarta temporada en el Hércules. Titular en todos los partidos de Liga, su regularidad y liderazgo habían sido una de las piezas clave del equipo tanto dentro como fuera del campo.

En total, ha disputado 124 encuentros ligueros con el conjunto alicantino y ha sido protagonista de un ascenso. La operación abre ahora un periodo de recuperación que, si no hay complicaciones, se extenderá más de un mes, lo que supone un nuevo desafío para el club en un tramo decisivo de la temporada.

Mientras el equipo se prepara para afrontar un compromiso inmediato de máxima dificultad, Abad permanecerá ingresado, pendiente de una intervención que marcará un paréntesis forzoso en su temporada. Un nuevo obstáculo para el Hércules en su tortuoso camino por la temporada 2025/26.