El director deportivo del Hércules hace balance del mercado: "No se nos ha escapado nadie"

El director deportivo del Hércules, Paco Peña, hace balance del mercado de invierno tras un mes de alta tensión en el vestuario. Entre entradas y salidas, la sensación es que, por primera vez en años, el club ha sabido aprovechar la ventana para reforzar la plantilla y dar un salto de calidad que le permita aspirar al ascenso con argumentos sólidos.

"Somos exigentes con nosotros mismos y sólo pensamos en ascender", asegura Peña, recordando que la exigencia no es solo del club, sino también del cuerpo técnico y de los jugadores.

"Por todo lo que rodea al Hércules, la gente nos pide que estemos lo antes posible en el fútbol profesional. La entidad se lo merece y ojalá sea con estos jugadores y con Beto Company", añade.

El director deportivo destaca que no se ha escapado ninguno de los jugadores que el club había marcado como prioridad. "Estamos contentos porque son perfiles que nos vienen muy bien para la forma de jugar del míster. No se nos ha escapado nadie", subraya, señalando especialmente a Mehdi Puch, franco-argelino que llegó tras esperar más de dos meses para poder ser inscrito.

"Tuvo paciencia, esperó porque quería vestir la camiseta del Hércules. Todo lo que vimos de él nos encantó", explica Peña.

Junto a Mehdi, destaca las incorporaciones de Josep Calavera, que aporta control y visión en el medio campo, y Andy Escudero, con su capacidad para generar juego, ejecutar el balón parado y sumarse a la presión ofensiva.

El mercado también ha dejado salidas estratégicas. Slavy, una de las apuestas del verano, abandonó el club tras decidir que no quería continuar, mientras que Rafa de Palmas y Rubén Cantero fueron cedidos para ganar experiencia en otros equipos.

"Fue nuestro primer fichaje y teníamos mucha ilusión con él. Se le propuso marcharse cedido al equipo que él quisiera, a ser posible de otro grupo, pero no quería estar. Y el que no quiera estar tiene la puerta abierta", explica Peña sobre Slavy. De Palmas y Cantero, en cambio, salen con la intención de regresar más maduros y preparados para aportar en el futuro.

Peña recuerda que la plantilla diseñada en verano estaba pensada para un fútbol más "vertical" con Rubén Torrecilla, pero que las lesiones y el cambio de entrenador obligaron a apostar por jugadores más técnicos y de posesión.

"Las bajas de varios jugadores en el primer tramo de la competición ‘mataron’ al equipo", afirma. El mercado de invierno ha servido, según el director deportivo, para equilibrar la plantilla y reforzar los puestos que exigía la nueva forma de jugar.

El técnico elogia la labor de Company desde su llegada y asegura que ahora toca "apostar fuerte por los que estamos aquí, los que han llegado nuevos, y darle todo el apoyo al entrenador".

Peña confía, además, en resolver pronto la renovación de Nico Espinosa, capitán del equipo, y defiende la apuesta por los jugadores alicantinos. "Subir gente de la cantera es una asignatura pendiente que tenemos. A veces buscamos fuera lo que tenemos en casa, pero esta entidad requiere de rendimiento inmediato, el ahora y el ya", reflexiona.

Por primera vez en años, el mercado invernal le ha dado al club herramientas suficientes para mirar hacia arriba con confianza y argumentos, algo que debe comenzar a confirmar este viernes ante el Europa (21:15), uno de los rivales directos.