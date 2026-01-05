El Hércules presenta una queja formal por los arbitrajes de la presente temporada

Rentero se queja de una decisión arbitral en el ultimo partido ante el Sabadell. Hércules CF

Al Hércules se le ha agotado la paciencia. No por una jugada concreta ni por un error aislado, sino por una sensación que se ha ido instalando jornada tras jornada y que el club alicantino considera ya imposible de seguir normalizando. La queja formal presentada este lunes ante la Real Federación Española de Fútbol no nace del calentón por una manita en casa o por el final de una racha exitosa, sino de un hartazgo acumulado.

El partido ante el Sabadell (1-5) fue el detonante, aunque el resultado final, por contundente que parezca, no refleja por sí solo una actuación arbitral que terminó de desbordar el vaso.

Una expulsión por roja directa, un penalti en contra por unas manos inexistentes y un gol encajado en posible fuera de juego acabaron de activar una reacción que en el Hércules venía tiempo gestándose.

Este último encuentro abre precisamente un vídeo elaborado por la entidad y adjuntado a la reclamación, en el que también se repasan acciones polémicas en partidos frente a Antequera, Teruel y Atlético Madrileño.

La tesis del Hércules es clara. En su comunicado sostiene que existe "una acumulación de decisiones desfavorables" que han incidido de manera directa en el desarrollo de los encuentros y en sus resultados, hasta el punto de generar "un perjuicio deportivo cierto y objetivamente apreciable". No habla de errores puntuales, sino de una dinámica sostenida.

El Hércules es prudente en el tono y deja claro su respeto hacia la RFEF y el colectivo arbitral. Pero, a renglón seguido, denuncia que la igualdad competitiva y la integridad de la competición solo pueden sostenerse "si la actuación arbitral se rige por criterios de objetividad, coherencia y uniformidad" que, a su juicio, no se están cumpliendo.

Las jugadas que denuncia el Hércules Pablo Verdú

El club insiste en que no reclama privilegios ni trato de favor. Reivindica algo más básico como la aplicación "equilibrada y profesional de las Reglas de Juego, en las mismas condiciones que el resto de participantes". Ni más ni menos.

En ese contexto aparece el sistema FVS, implantado esta temporada como apoyo tecnológico para reducir errores y reforzar la justicia deportiva. Sobre el papel, una garantía. En la práctica, según el Hércules, una fuente añadida de incertidumbre.

El club denuncia que, salvo contadas excepciones, la intervención del sistema acaba modificando el criterio inicial del árbitro incluso en acciones que considera claras.

El resultado, añade, es una sensación de inseguridad jurídica deportiva que se repite jornada tras jornada y termina condicionando el desenlace de los partidos. Una reiteración de situaciones perjudiciales que, a juicio del Hércules, excede lo razonable y acaba afectando tanto a sus intereses deportivos como a su imagen.

Por todos estos argumentos, y "desde el más absoluto respeto institucional", el Hércules considera necesario dejar constancia de la situación y reclama medidas que garanticen la corrección técnica de las decisiones arbitrales y una aplicación coherente del FVS.

La queja oficial del Hércules no persigue otro objetivo que la defensa de la justicia deportiva, la igualdad de trato y la profesionalidad arbitral, conceptos que el club entiende inseparables de cualquier competición que aspire a ser creíble.