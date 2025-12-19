El Hércules lanza el abono para media temporada con precios desde 79 euros

El Hércules ha lanzado este viernes su campaña de medio abono para la temporada 2025/26, iniciativa que permitirá a sus aficionados asistir a los partidos del equipo como local durante la segunda parte del campeonato con precios que oscilan entre los 79 euros en los fondos Norte y Sur y los 244 euros en la tribuna cubierta y delantera.

Como informa EFE, el club alicantino mantiene los precios de la pasada temporada como muestra de su compromiso con la afición y ha informado de que las tarifas se reducen en todas las localidades para las categorías de jóvenes y niños.

El medio abono incluye, además, el encuentro que disputará el Hércules el próximo 3 de enero, a las 21.00 horas, frente al CE Sabadell en el estadio José Rico Pérez, último como local de la primera vuelta.

La entidad alicantina anima a la afición a continuar apoyando al equipo desde la grada en una temporada "que se presenta ilusionante y cargada de retos", con la confianza de que el respaldo del Rico Pérez será "clave para alcanzar los objetivos marcados".

Más de 13.500 abonados

El Hércules cuenta con más de 13.500 abonados en un año en el que se ha premiado la fidelidad por parte del club.

El propietario del club, Enrique Ortiz, aseguró en la tradicional comida de Navidad del club que "lo que lo mantiene vivo es su afición y 13.500 abonados en la tercera categoría. Eso no es normal. La ciudad y la provincia saben que el Hércules va a estar donde tiene que estar, nos cueste más o menos".

La campaña de este año tenía como lema Estamos en el camino, en alusión al objetivo de la entidad, que se inició tras el ascenso hace dos temporadas a Primera RFEF y que tiene como meta final regresar al fútbol profesional a corto plazo.

La promoción arrancaba con un emotivo vídeo en el que un abuelo pasea con su nieta por un camino áspero y empedrado hacia la cima de la Serra Grossa, simulando el recorrido que le espera al equipo durante la temporada.

Los precios de los abonos para la renovación oscilaron entre los 120 euros de la grada de animación, los 165 de la preferente baja, los 200 de la tribuna alta y los 750 y 1000 de la zona VIP y palcos, respectivamente, las zonas más caras del estadio.

Y todos los aficionados con 50 o más años seguidos como abonados, alrededor de unos 130, disfrutaron de un abono oro.