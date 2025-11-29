Nostalgia y emoción en el Rico Pérez en el homenaje a Andrija Delibasic

El Rico Pérez volvió a latir este sábado como en las grandes citas. Más de un millar de aficionados respondieron a la llamada para arropar a la familia de Andrija Delibasic en una jornada de nostalgia, memoria y fútbol.

Un homenaje sincero al delantero montenegrino, fallecido el pasado mes de marzo a los 43 años tras una larga enfermedad, cuyo nombre sigue resonando con fuerza en la historia reciente del Hércules.

Delibasic dejó una huella profunda en Alicante. Sus 20 goles y su papel decisivo en el ascenso a Primera explican solo una parte del vínculo: la otra vive en la manera en que conectó con la grada, en su carácter extrovertido y en su forma de entender el fútbol y la vida.

También lo recuerdan en la Real Sociedad, el Mallorca o el Rayo Vallecano, clubes en los que dejó la misma estela de profesional respetado y compañero muy querido.

El partido, amistoso pero cargado de significado, enfrentó a una selección de amigos del propio Delibasic —muchos de ellos ex compañeros en el Hércules—, dirigida por Esteban Vigo, contra los veteranos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), dirigida por José Antonio Camacho.

Pero antes del balón, habló la emoción. La mujer y el hijo del exjugador, Andrej, recibieron una placa conmemorativa, un ramo de flores, una camiseta con el dorsal 23 —el que lució en el Hércules— y varios ejemplares del libro sobre los 50 años del estadio, obra de los periodistas Julián Burgos y David Esreve. Un reconocimiento cálido que el público acompañó con un aplauso sostenido.

El momento más conmovedor llegará a quedar en la memoria colectiva del herculanismo: la entrada al campo del joven Andrej, sustituyendo nada menos que a Tote, alma de la iniciativa e ídolo eterno del Rico Pérez.

La ovación fue unánime. Y aún quedaba más. Sus propios compañeros cedieron un penalti para que Andrej pudiera honrar la memoria de su padre marcando un gol. El estadio, en pie, lo empujó hacia la red. Y el abrazo posterior de sus compañeros de equipo resumen la jornada.

En lo deportivo, la victoria fue para AFE (1-2), con tantos de Baroja y Perea. El gol del equipo de Amigos de Delibasic —cómo no— llevó la firma de Andrej. Un guiño del destino para cerrar una jornada que habló más de sentimientos que de resultado.

Camacho alineó en la Selección Veteranos AFE: Albano Bizzarri; Juanma Ortiz, José Luis Baroja, Sergio Pelegrín, Francisco Molinero; José María Movilla, Alberto Rivera, Alberto Perea, David López; David Aganzo y Víctor Manuel. También jugaron Raúl Valbuena, Juan Carlos Ceballos, Geni Martínez, Ángel Robles, Jandro Delgado, Xavi Torres, Antonio Cañadas, Sergio Quesada ‘Sergito’ y Míchel Carrilero.

Por el lado herculano, Calatayud; Ruz, Pamarot, Jorge Alonso, Peña; Jorge López, Raúl Ruiz, Cristian Hidalgo, Tote, Piti y Portillo formaron el once inicial. Celso, Rufete, Pepe Ferrándiz y el propio Andrej completaron la lista. Farinós también formó parte de la convocatoria, aunque no saltó al césped.

Fue una tarde de recuerdos, de abrazos, de nombres propios y de un estadio que volvió a latir al ver en acción a jugadores como Tote, Calatayud, imbatible bajo palos, Peña, Ruz, Rufete o Portillo, los últimos héroes que llevaron al Hércules de regreso al Olimpo.