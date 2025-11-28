Beto Company: "El Hércules es una plaza de Primera y queremos salir a hombros"

Beto Company ha aterrizado con fuerza en el Hércules. En apenas diez días, su discurso directo y ambicioso ha calado en el vestuario y en los pasillos del Rico Pérez. El técnico valenciano ha devuelto al club una imagen de grandeza que muchos añoraban.

"Yo crecí viendo al Hércules en Primera, y en sus peores momentos, en Segunda", recordó en su comparecencia, dejando claro que no contempla la mediocridad. "No quiero un punto, quiero los tres", afirma,

En el club admiten en voz baja que hacía tiempo que no veían a un entrenador tan convencido de las posibilidades del proyecto. "Si el equipo juega la mitad de lo que él transmite, nos salimos", comentan desde dentro.

Company no se siente abrumado por la dimensión de la entidad, al contrario. La define como "una plaza de Primera", una metáfora taurina con la que reconoce que su deseo es "salir a hombros" cuando acabe su etapa.

"Sabía perfectamente dónde me metía. Si quieres estar en este tipo de clubes tienes que torear en todas las plazas", apuntó.

El técnico confía en repetir en Tarragona las buenas sensaciones que dejó su debut como local ante el filial del Betis. Sabe que el Nou Estadi exige, pero también motiva.

"Espero un partido duro, entre dos equipos históricos, capitales de provincia, que van a estar arriba al final, aunque eso sea ponerme presión", admitió.

Recordó que el Nàstic lleva semanas de ventaja en su proceso de adaptación al cambio de entrenador, pero aun así ve a los suyos "muy preparados".

El Hércules sigue sin ganar como visitante, una estadística que Company prefiere no mirar. "Cada partido fuera es una oportunidad para escalar y acercarnos a donde queremos estar. La mentalidad del Hércules es ir a ganar donde sea y contra quien haga falta", señala.

Para él, la clave es sencilla: jugar con la misma "energía y personalidad" que en el Rico Pérez. "Sabemos que en casa somos un fortín, pero debemos trasladar ese espíritu fuera".

El valenciano se niega a entrar en el eterno debate entre juego y resultados. "Tenemos claro cómo queremos jugar, pero la prioridad siempre es ganar. La victoria es la base para consolidar el camino", comenta.

No descarta alinear dos delanteros de inicio y defiende sin titubeos a Slavy y Fran Sol, que solo suman un gol entre ambos. "Son dos atacantes descomunales. Si la gente los viera entrenar, no estaría preocupada", afirma.

El técnico insiste en que el equipo debe mejorar dos aspectos esenciales frente al Nàstic: la salida de balón cuando el rival presiona alto y "la calidad y cantidad" de las ocasiones.

Paciencia con Nico

Company solo tiene las bajas ya conocidas de Dapaah, Soldevila y Colomina. Confirmó además que Nico Espinosa ya está listo para ser titular… pero no lo será. "Hay que ser prudentes por su historial clínico, paciencia", proclama.

Por último, quiso detenerse en el homenaje que el Rico Pérez acogerá este sábado en memoria de Andrija Delibasic, con veteranos del Hércules y de la AFE.

"Es un detalle precioso. Deberíamos fomentar más estos recuerdos hacia quienes no están y han sufrido una enfermedad tan cruel. Ojalá venga mucha gente y sea un acto fantástico y emotivo".

El técnico ha valorado retrasar la salida del equipo hacia Tarragona para que la plantilla pueda sumarse, aunque sea unos minutos, al tributo a uno de los grandes símbolos herculanos.