El Hércules destituye a Rubén Torrecilla tras una nueva derrota fuera del Rico Pérez

La derrota ante el CD Eldense de este domingo por 2-0 ha acabado de sellar la tumba deportiva de Rubén Torrecilla a los mandos del Hércules de Alicante.

La desastrosa racha de resultados fuera del Rico Pérez ha sentenciado a un técnico que parecía tener mil y una vidas en el banquillo blanquiazul a lo largo de las tres temporadas al frente del equipo.

La pobre imagen ofrecida por sus jugadores en el Nuevo Pepico Amat ha propiciado la decisión desde los despachos.

El Hércules se ha despedido del entrenador del ascenso a Primera RFEF con un escueto comunicado tras acabar el encuentro.

"El Hércules CF quiere agradecer a Rubén Torrecilla su esfuerzo, profesionalidad y dedicación durante los más de dos años al frente de nuestro equipo", señala el club.

"Su compromiso con el club y su trabajo diario han sido muy valorados por todos, y siempre será recordado por su contribución al desarrollo del equipo, así como el ansiado ascenso a Primera RFEF", añaden.

Por último, le han deseado "muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales", y le agradece "sinceramente todo lo que ha aportado al club durante su etapa como entrenador. Alicante siempre será tu casa".

El pésimo final de la pasada temporada ya casi le cuesta el puesto. Y el mal arranque de competición no hizo más que multiplicar las dudas del club, disparadas tras la derrota en Cartagena (2-1). El empate ante el Alcorcón dejó al entrenador al borde de un precipicio al que estuvo a punto de caer tras perder en Teruel (2-1).

Ese mismo domingo, el Hércules, colista por primera vez en una década, aceleró los contactos para buscar un recambio de entre el aluvión de ofrecimientos que le llegaron.

Bolo, la primera opción, rechazó todo lo que le ofreció un Ortiz desesperado, mientras Paco Peña sondeaba diferentes perfiles. También hubo contactos con Juan Ignacio Martínez, con Miguel Álvarez, Romo…

El extremeño salvó entonces la papeleta con dos victorias, pero ahora el Hércules se ve en la necesidad de encontrar un nuevo técnico de garantías entre viejos conocidos y nuevos nombres.