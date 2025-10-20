El Hércules pierde a Soldevila para lo que resta de temporada y descarta fichar un recambio

Otro golpe al mentón del Hércules. Cuando el equipo parecía levantar el ánimo tras la remontada ante el Villarreal B (2-1), la grave lesión de Oriol Soldevila, su jugador más determinante, vuelve a nublar el horizonte del conjunto alicantino.

El delantero catalán, autor de los dos goles ante el filial del Villarreal, se perderá lo que resta de temporada, y posiblemente parte de la próxima, tras confirmar las pruebas médicas que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, con afectación de meniscos en su rodilla izquierda.

El jugador se lesionó el pasado sábado, en los últimos minutos del partido, y las primeras pruebas ya hacían presagiar una lesión grave que, tras las pertinentes pruebas, se ha confirmado, aumentando incluso su gravedad al estar dañados los meniscos.

El futbolista, según ha informado este lunes la entidad, deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. La operación, así como todo el proceso de tratamiento, recuperación y seguimiento, estarán bajo la supervisión del equipo médico del doctor Martínez en estrecha coordinación con los servicios médicos y el cuerpo técnico del Hércules.

El Hércules, a través de una nota oficial, ha querido transmitir a su jugador “todo nuestro ánimo, apoyo y confianza”. “Sabemos de su fortaleza, profesionalidad y compromiso, y no tenemos ninguna duda de que afrontará este proceso con la misma entrega y espíritu que demuestra cada día”, señala el comunicado del club herculano.

Sin recambio

El Hércules, pese a la trascendencia de la baja de Soldevila, posiblemente el jugador franquicia del club, no tiene intención de incorporar a un jugador para cubrir el enorme boquete que deja en catalán en el equipo.

Fuentes de la entidad herculana entienden que el mercado no ofrece actualmente un jugador del nivel de Soldevila, por lo que mantienen la confianza en los actuales componentes de la plantilla para lograr el objetivo de pelear por el ascenso.

Soldevila estuvo este verano en la órbita de varios clubes de superior categoría, pero el club alicantino descartó cualquier posible negociación al considerar al delantero como un futbolista esencial en los esquemas del equipo.

La lesión de Soldevila se una a la de Nico Espinosa, operado del tobillo en el pasado mes de agosto, a la de Monsalve, con molestias en la rodilla desde hace mes y medio, y a la de Dapaah, que sigue en pleno proceso de recuperación tras sufrir también una rotura de los ligamentos de su rodilla la pasada temporada.