Funzo pone música y letra al sentimiento herculano

El cantante alicantino Adrián Gomis Funzo (2002) presentará este jueves en sociedad, con la colaboración del Hércules, un nuevo tema llamado Azul y blanco con el que se pretende reforzar el vínculo entre la entidad y sus aficionados.

Funzo y Baby Loud, su hermano Juan Carlos Gomis, formaron un dúo musical que se dio a conocer en 2017 con el sencillo Sad Wind y que pronto conquistó a una legión de seguidores, logrando millones de reproducciones en las plataformas de reproducción digital.

El Hércules, según ha explicado este miércoles en una nota oficial, ha confiado en el artista alicantino para poner música “a los valores, la historia y el sentimiento blanquiazul”.

Durante los últimos meses, el club herculano y Funzo han trabajado juntos en un proceso creativo que definen como “intenso”, con reuniones, visitas al estadio Rico Pérez y colaboración constante “para que cada letra y cada imagen reflejen la identidad del club y de su afición”.

La canción, que ha sido posible gracias a la participación y el apoyo del sello del artista, Acqustic, verá la luz este jueves, a partir de las 20:00 horas, en los canales oficiales del artista alicantino.

La presentación oficial tendrá lugar en Alicante en las próximas semanas, en un acto junto a Funzo en el que se desvelarán más detalles de un proyecto que trasciende de lo musical para convertirse en algo social.

El videoclip de la canción, dirigido por Mario Herga, se ha grabado en localizaciones emblemáticas de Alicante, muy reconocibles para los seguidores blanquiazules, con el objetivo de estrechar los lazos entre el club, el artista y la ciudad.

Con esta colaboración, el Hércules quiere “rendir homenaje a su historia y a toda su afición”, según explica en el comunicado, para reforzar su identidad a través de la música, poniendo en valor “el trabajo conjunto con artistas de la tierra y la importancia de la cultura como nexo de unión con la sociedad”.

Negociación con Puerto Rico

En el apartado deportivo, el Hércules está en negociaciones con la federación de fútbol de Puerto Rico para que Jeremy de León, convocado por su selección para un partido amistoso ante Argentina el 14 de octubre en Chicago, pueda incorporarse a la concentración de su selección tras el encuentro ante el Atlético B del 10 de octubre, (19:00 horas).

El Hércules está intentando convencer a los dirigentes para que permitan al jugador jugar el encuentro ante el filial y, posteriormente, viajar hacia su país el mismo viernes por la noche o el sábado a primera hora.

El club, consciente de la posible baja de su jugador, se anticipó a los acontecimientos y solicitó a la RFEF adelantar el encuentro al viernes y en el primero de los dos horarios, para disponer del futbolista, uno de los fichajes más importantes del pasado verano.