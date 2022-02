Javier 'Toro' Acuña: "Mi corazón me dijo que había que seguir"

El gran protagonista del Hércules en los últimos días, Javier 'Toro' Acuña habló este miércoles, tras el entrenamiento del equipo, de todas las emociones vividas durante las últimas horas. Admite que el gol ante el Alzira (2-0) tuvo un efecto liberador tras un calvario de lesiones que se prolongó durante año y medio. El paraguayo confiesa sin pudor que se llegó a plantear, tras la última lesión sufrida en el menisco, la retirada, pero su corazón pesó más que la cabeza y frenó el impulso de rendirse.

"Hubo una comida con Pedro Sánchez y nuestras familias. Llega un momento en el que te lo replanteas. Fue después de volver a recaer del menisco. Piensas si merece la pena seguir machacándote", ha desvelado el jugador, quien llegó a preguntarse "si valía la pena forzar más". "¿Así vas a dejar el fútbol profesional? Al final mi corazón dijo que había que seguir", relata el futbolista, quien asegura sentirse ahora "cada vez mejor" y sin miedo a las lesiones. "Si entras al campo con miedo no rindes al 100%. Siempre he intentado olvidarme y disfrutar para intentar hacer lo mejor", explica.

Su tanto desató una ola de emociones, propias y ajenas. El paraguayo rompió a llorar en el campo mientras sus compañeros y el banquillo corrían a abrazarlo. También la grada, sensible a la entrega y desgracias vividas por el jugador, celebró esa simbólica diana de forma especial. "En ese momento se derrumbó todo. Fue un momento de alegría y de rabia por todo el tiempo que pasé recuperándome, porque hubo un momento en el que parecía que no volvía a jugar", relata.

Celebrando el gol de acuña.

Acuña se muestra agradecido por las múltiples muestras de cariño que ha recibido, con mención especial al cuerpo médico del Hércules, con el doctor Ripoll a la cabeza, siempre pendiente de su evolución, a sus compañeros y, cómo no, por parte de la afición. "Han demostrado un gran aguante conmigo. Tenían muchas expectativas con mi fichaje, pero aunque no he podido ayudar mucho siempre me han demostrado su apoyo. Se agradece de corazón", reflexiona Acuña, quien guarda en la memoria de forma especial el emotivo reencuentro con su mujer y su hija en casa tras el partido.

El delantero se ofrece para ayudar al equipo "desde el campo, la grada o el banquillo" y niega ser el mejor fichaje posible que puede tener el Hércules para la segunda vuelta. "No creo que lo sea, el mejor fichaje es que cada vez haya más afición en el estadio. Nosotros eso lo sentimos y eso se traslada al campo", señala.

El paraguayo, tras la victoria de la pasada jornada que rompe una mala dinámica, ve al Hércules preparado de nuevo para luchar por la primera plaza, aunque pidió "no volverse locos" y afrontar el reto "con paso firme". "Todos queremos subir directamente, pero va a ser difícil. Lo vamos a intentar, pero si no podemos, pelearemos en el playoff, porque lo importante es estar en la siguiente categoría", concluyó.

