Deberes para Bragarnik tras la permanencia

Tras la dulce resaca de la permanencia en Girona, el Elche se pone manos a la obra. Asegurada la continuidad de su entrenador, Eder Sarabia, con un año más de contrato, la atención del club ilicitano se centra ahora en la reconstrucción de una plantilla que afrontará un profundo proceso de renovación para adaptarse a las exigencias de la próxima temporada en Primera División.

El propietario de la entidad, Christian Bragarnik, tomará esta semana desde Argentina las riendas en primera persona de la planificación deportiva tras varias semanas centrado en el desenlace clasificatorio del equipo.

El empresario argentino, que siguió muy de cerca el tramo final del campeonato, considera prioritaria la resolución de varios expedientes abiertos, aunque hay uno que sobresale por encima del resto: la continuidad de Aleix Febas.

El centrocampista catalán ha sido el jugador más utilizado por Sarabia durante el curso y uno de los grandes referentes futbolísticos y competitivos del equipo en la temporada de la permanencia.

Su capacidad para dirigir el juego, sostener el ritmo de los partidos y adaptarse a distintos registros le ha convertido en una pieza imprescindible para el técnico vasco y en uno de los futbolistas más valorados por la dirección deportiva.

El problema para el Elche es que el contrato de Febas expira el 30 de junio y, pese a que el club le trasladó hace meses una propuesta de renovación, todavía no existe un acuerdo cerrado. El buen rendimiento del ilerdense no ha pasado desapercibido en Primera División y en las últimas semanas su nombre ha sido vinculado a varios clubes interesados en incorporarlo como agente libre.

En el entorno del jugador transmiten calma y recuerdan que Febas ya aseguró públicamente hace unos días que no tiene ningún compromiso firmado con otra entidad. Sin embargo, en el club existe la sensación de que el paso de los días juega en contra de los intereses ilicitanos, de ahí que Bragarnik haya decidido implicarse directamente en las conversaciones para intentar desbloquear una negociación considerada estratégica.

Frentes abiertos

La continuidad del mediocentro no es el único frente abierto. Otros diez jugadores de la primera plantilla finalizan contrato o cesión y el club deberá decidir en las próximas semanas qué piezas considera válidas para mantener el bloque y cuáles deben ser sustituidas para elevar el nivel competitivo del equipo.

Algunos casos parecen encaminados a una resolución sencilla. Iñaki Peña y Héctor Fort regresarán a la disciplina del Barcelona tras finalizar sus respectivas cesiones. Especialmente significativa es la situación del guardameta, que perdió la titularidad en el momento decisivo del campeonato en favor del argentino Matías Dituro.

También deberá tomar decisiones el club respecto a los futbolistas cedidos por el Sevilla. El Elche dispone de una opción de compra sobre Rafa Mir y Adrià Pedrosa, aunque sus situaciones son muy diferentes. Mientras la continuidad del delantero parece una posibilidad real por el rendimiento ofrecido, el lateral izquierdo ha tenido un papel mucho más secundario y su permanencia genera más dudas.

Uno de los futbolistas que sí se ha ganado el respaldo del club es Víctor Chust. El central valenciano, cedido por el Cádiz, ha firmado una temporada notable y Bragarnik ya deslizó públicamente semanas atrás la intención del Elche de ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo.

Otro nombre que apunta a seguir es el de Gonzalo Villar. El murciano, formado en la cantera ilicitana, regresó al club en invierno y su rendimiento ha convencido tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva. El jugador también ha mostrado predisposición a ampliar su vínculo y convertirse en una de las piezas del nuevo proyecto.

Una situación parecida vive Buba Sangaré, cedido por la Roma y con protagonismo desde su llegada en enero. El club valora su crecimiento y entiende que todavía tiene margen de progresión.

Tres dudas

Más delicado es el escenario de Josan Ferrández. El crevillentino, uno de los últimos representantes de la última etapa dorada del club y protagonista de los dos ascensos recientes, termina contrato sin una oferta de renovación sobre la mesa. A sus 36 años ha perdido peso en las alineaciones, aunque mantiene intacto su deseo de continuar jugando.

El francés Léo Pétrot y el delantero portugués André Silva, máximo goleador del equipo esta temporada con diez tantos, completan la larga lista de futbolistas pendientes de resolución.

El verano aún no ha comenzado, pero en los despachos del Martínez Valero ya se trabaja a pleno rendimiento. Y en medio de todas las operaciones, entre cesiones, opciones de compra y despedidas inevitables, hay una carpeta marcada en rojo por encima de todas las demás: la renovación de Febas.