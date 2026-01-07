El Real Betis se cruza en el sueño del Elche

Bigas despeja ante un jugador del Betis en el último partido entre ambos equipos disputado en agosto. Elche CF

El cuerpo técnico del Elche soñaba con llegar en la Copa del Rey al estadio de La Cartuja y el sorteo de la competición le ha concedido ese deseo, aunque bastante antes de lo previsto.

El reto de Sarabia y su equipo era alcanzar la gran final, cuya sede permanente es el estadio sevillano, pero para aspirar al título deberá antes eliminar en cuartos al Real Betis, otro de los clubes que también pretende levantar el trofeo en su casa.

Más allá de este guiño casi cruel del sorteo, el emparejamiento con el Real Betis no ha dejado demasiado satisfecho al club ilicitano, cuya principal aspiración era poder disputar la eliminatoria como local en el estadio Martínez Valero.

El Elche deseaba ofrecer al menos un partido del torneo a su afición y, además, jugar en casa, con unos números como local apenas mancillados por la reciente derrota ante el Villarreal, era considerado una garantía de éxito.

A ello se suma que, en medio de una semana con compromisos importantes de Liga, con un partido en casa ante el Sevilla y la visita al Levante, el club valoraba especialmente la posibilidad de ahorrarse un desplazamiento.

Desde el punto de vista emotivo, la eliminatoria complace al técnico del Elche, Eder Sarabia, con pasado en la entidad verdiblanca tras su etapa como segundo en el banquillo de Quique Setién.

El preparador vasco no disimula sus simpatías por el Betis, al punto de que confesó que iniciar la Liga ante el equipo sevillano era lo mejor que le podía pasar en su estreno como entrenador en Primera División.

El Betis, salvo eliminación de Marruecos, la gran candidata a conquistar la Copa África, no podrá contar para este partido con dos piezas clave, Sofyan Amrabat y Abde, jugador criado en el barrio ilicitano de Carrús.

Dominio bético

El Elche se enfrentará por quinta vez en la historia de la Copa del Rey al Real Betis, equipo al que sólo pudo eliminar en una ocasión. El primer pulso entre ambos conjuntos se produjo en la temporada 1934-35, en una ronda previa, con victoria del equipo bético por 5-0.

El segundo enfrentamiento, correspondiente a los octavos de final, tuvo lugar en la temporada 1959-60, con los dos conjuntos en Primera. Tras dos empates (4-4) en Elche y (2-2) en Sevilla se tuvo que recurrir a un partido de desempate, con triunfo ilicitano (6-4) en el estadio Santiago Bernabéu.

Ambos equipos volvieron a cruzar sus caminos en la cuarta ronda del torneo del curso 1993-94, con victoria del Elche en la Ida (2-1) y goleada del Betis en la vuelta (5-0).

El último duelo copero se remonta a los dieciseisavos de final de la Copa 2007-08. En el partido de ida, disputado en el Martínez Valero, el Elche, dirigido por David Vidal, empató (1-1) y en la vuelta el Betis certificó su clasificación con una clara victoria (3-0).

El último precedente, aunque en Liga, fue el pasado mes de agosto, en la primera jornada de Liga, entre dos equipos aún en construcción. El encuentro, disputado en el Martínez Valero, finalizó con empate (1-1).