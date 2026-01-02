El Elche prioriza un recambio para Héctor Fort

Al Elche le han surgido deberes en el mercado de invierno antes de lo previsto. La lesión de Héctor Fort, uno de los futbolistas que mejor había encajado en el equipo durante la primera mitad de la temporada, ha obligado al club ilicitano a reajustar su planificación y a convertir el refuerzo del lateral derecho en una prioridad inmediata.

El joven defensa catalán, cedido por el Barcelona, cayó lesionado en el último partido del año ante el Rayo Vallecano y esta semana ha pasado por el quirófano para ser intervenido del hombro.

El periodo estimado de baja, que oscila entre los dos y tres meses, deja al Elche sin una pieza que había ganado peso específico en el once y que se había asentado como una solución fiable en una posición clave en el modelo de Eder Sarabia.

"La lesión de Héctor nos condiciona en la banda derecha. Es algo que estamos mirando, ahora con un poco más de necesidad", ha dicho Sarabia, que confía en que el jugador pueda volver antes de lo previsto para rendir de nuevo al "grandísimo nivel" anterior a su lesión.

Más allá del contratiempo, la ausencia de Fort deja sin especialistas en el ida y vuelta el carril derecho en un tramo de temporada especialmente exigente, con un calendario cargado y poco margen para la improvisación.

Aun así, el club no quiere precipitarse. La idea pasa por encontrar un perfil que eleve el nivel y pueda rendir de inmediato, sin romper el equilibrio del vestuario ni alterar una dinámica que consideran positiva.

En el capítulo de salidas, el técnico transmitió tranquilidad. La sensación es que el grupo está "comprometido y mentalizado" para un mes de enero exigente, en el que todos los futbolistas van a ser necesarios.

No se esperan grandes movimientos, aunque el club está preparado para adaptarse si el mercado lo exige, ya sea por una oportunidad inesperada o por una operación que beneficie a alguna de las partes.

Estreno ante el Villarreal

Y en lo deportivo, el Elche comenzará el año con un derbi autonómico de alto voltaje ante el Villarreal, un rival que pondrá a prueba el momento y la identidad del equipo. El conjunto ilicitano estrena 2026 en casa frente a un adversario de primer nivel que, pese a atravesar una dinámica reciente irregular, sigue siendo una referencia por calidad individual, experiencia competitiva y capacidad táctica.

Sarabia no ha escatimado elogios hacia el Villarreal ni hacia su entrenador, Marcelino García, al que considera uno de los grandes técnicos del fútbol español. El preparador del Elche destacó el nivel de la plantilla rival y su habilidad para competir en cualquier escenario, incluso en aquellos partidos en los que el contrario parece llevar el control.

A su juicio, el derbi reúne muchos condicionantes para convertirse en una cita especial, tanto por el contexto del calendario como por el momento que atraviesa su equipo como local. El técnico espera un encuentro exigente, en el que el Elche deberá sostener su plan de juego frente a un rival capaz de generar peligro en apenas unos segundos y de manejar todos los registros ofensivos.

Más allá de la clasificación, Sarabia ha incidido en la importancia de comenzar el año con "buenas sensaciones y sin complejos", convencido de que su equipo puede competir ante cualquiera si mantiene su identidad.