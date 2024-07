El Elche cierra su etapa anterior y se despide de nueve jugadores y el cuerpo técnico

El Elche, a través de un comunicado en sus redes sociales, se ha despedido del anterior cuerpo técnico, liderado por Sebastián Beccacece, y de nueve jugadores que no seguirán en la entidad la próxima temporada.



El club ilicitano, según ha explicado en la nota, ha querido despedir y agradecer a todos los profesionales que ya no estarán en la entidad su labor antes de comenzar a construir la plantilla del próximo curso.



Además de Beccacece, primer entrenador, el Elche se despide de su segundo, Guille Marino, y del preparador físico Martín Bressan. También de los futbolistas Diego González y Tete Morente, que acabaron su vinculación con la entidad y no continuarán en el equipo, informa Efe.

[El lateral Álvaro Núñez, primera piedra del nuevo proyecto del Elche]



A ambos jugadores, que llegaron al Elche tras el ascenso a Primera, el club les desea "mucha suerte en su futuro" y les agradece su comportamiento "profesional y personal durante su paso por el equipo".



El Elche también se mostró agradecido con los futbolistas cedidos que se sumaron a lo largo de la pasada campaña para intentar lograr el objetivo de la entidad.

📯 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Despedida agradecida para nueve futbolistas y el cuerpo técnico de la 2023/24 💚



📲 https://t.co/YBreRxjeA7 pic.twitter.com/p9C9ROSEl3 — Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf) July 1, 2024





El club reconoce el trabajo realizado por Jhegson Méndez, Manu Nieto, Borja Garcés, Sergio Carreira, Arnau Puigmal, Sergio Bermejo y David López, quienes regresarán a partir de este lunes a la disciplina de sus clubes de origen.



El próximo viernes, a las 08:00 horas, el Elche dará por iniciada la pretemporada con los reconocimientos médicos a los jugadores en el estadio Martínez Valero.

Nuevo director deportivo

El director deportivo del Elche CF, Chema Aragón, aseguró durante su presentación del pasado sábado que, para afrontar una competición tan dura como la Segunda División, los jugadores tienen que tener "buen pie y buenas piernas", en referencia a que es necesaria una mezcla de calidad y fortaleza física.



El técnico vallisoletano, en declaraciones a los medios del club recogidas por la agencia Efe, recordó que tanto en Guijuelo como en el Mirandés diseñó equipos de "rock and roll", en alusión a su estilo de juego, si bien precisó que siempre "dando importancia a la pelota, que es la esencia".



"Aquí tendremos más herramientas, como el estadio, y eso ayuda al juego", explicó el entrenador, quien reiteró la importancia de contar con jugadores de talento que sean capaces de conectar con el aficionado, pero también trabajadores para el equipo.

En cuanto a la apuesta por el entrenador, Eder Sarabia, Aragón recordó que el vasco fue capaz de cambiar la dinámica del Andorra, ascender a Segunda y rozar la promoción a Primera.