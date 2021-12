Badía: "Siempre he mantenido la confianza en mí mismo"

Noticias relacionadas Badía se reencuentra con Casilla en el Elche

El Elche vuelve a sentirse seguro con Edgar Badía debajo de los palos. El portero catalán aún no ha logrado dejar su portería a cero, pero su presencia en la portería, unida al golpe de timón en el banquillo, ha ayudado a espantar fantasmas y a reconquistar la confianza del entorno franjiverde.

El meta, uno de los héroes del ascenso a Primera, desapareció de la titularidad en el tramo final del pasado curso, cuando el equipo agonizaba, de forma inesperada y no recuperó su puesto en la alineación inicial hasta hace unas jornadas, cuando Escribá, ya en sus últimas horas, buscaba un golpe de efecto para reanimar al grupo.

No fueron semanas fáciles para Badía, un portero con carácter y ambición que, pese al ostracismo, asegura que nunca tuvo dudas de su capacidad. "Siempre he mantenido la confianza en mí mismo", afirma el barcelonés, quien presume de haber demostrado "la misma personalidad" siendo titular o suplente. "Llevo ya unos partidos jugando y demostrando que estoy a buen nivel", señala el portero, quien afirma que se ve "bien" en su regreso al equipo.

El portero asegura que no fue ajeno al debate que existió en la portería durante buena parte del curso, cuando las actuaciones de Kiko Casilla dejaban más dudas que certezas. "Intentas aislarte de eso cuando dejas de jugar, pero es verdad que cuando vuelves lo haces con una pizca de motivación", desvela. "Si algo me caracteriza es transmitir seguridad y he mantenido la confianza en mí mismo", añade.

Optimismo

La victoria ante el Cádiz ha devuelto la confianza al grupo, que según Badía ahora se siente capacitado "para ganar a cualquier rival si hacemos las cosas bien". Entre ellos al Valencia, próximo adversario. "Iremos a Mestalla con la intención de ganar", avisa. El portero asegura que el nuevo entrenador, Francisco Ramírez, ha logrado transmitir al equipo "mucha ilusión y ganas", ya que entiende que para él y su cuerpo técnico entrenar en Primera es "una gran oportunidad".

Badía lamenta la destitución del anterior entrenador, Fran Escribá, "porque significa que los jugadores no hemos rendido como se esperaba" y asegura que está por comprobar que la actual plantilla del Elche sea la mejor de la historia, tal y como se comentó al inicio de la competición. "Eso es algo que hay que demostrarlo en el campo. Este grupo está muy unido y quiere hacer la mejor temporada a nivel colectivo y luego individual", dice.

En relación con el partido ante el Valencia, el portero señalado que el Elche intentará competir "sabiendo lo difícil que es ganar fuera y los buenos jugadores que tienen ellos". "Si hacemos bien las cosas podemos ganar. Ellos son competitivos y le meten mucha intensidad. Es un partido en el que pueden saltar chispas, pero nos adaptaremos a lo que toque", explica el barcelonés.

Badía aparca cualquier especulación sobre su renovación al final de la temporada, ya que indica que ahora quiere centrarse en jugar y "disfrutar del Martínez Valero". "Ya he demostrado el nivel que puedo dar en el Elche, lo importante es conseguir la victoria en Valencia, pasar la Copa e intentar ganar luego al Barça", dice el guardameta, quien no se mostró sorprendido por el posible interés del fútbol italiano por el argentino Lucas Boyé.

"Está a un nivel fantástico, nos da muchísimo. Está llamado a hacer grandes cosas en el fútbol, pero primero las tiene que hacer en el Elche", argumenta el barcelonés, quien asegura que la relación con los otros dos porteros, Kiko Casilla y Axel Werner, es excelente. "Nos ayudamos los tres y es algo que me enorgullece. Es algo difícil de ver, pero muy bueno para el equipo", sentencia.

