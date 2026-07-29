El refugio de Xavi Simons en un pueblo de Alicante donde abre un campo de fútbol: "Dejar un legado es importante"

La semana pasada, el futbolista neerlandés del Tottenham Hotspur, Xavi Simons, regresó a su refugio favorito, donde se crio y formó como futbolista. La estrella entiende el pueblo alicantino de Rojales como una segunda casa. Y esta vez ha querido dejar su huella en el municipio de la Vega Baja.

Simons viajó a Alicante para inaugurar su propio Cruyff Court, un nuevo espacio para promover el bienestar físico entre niños, niñas y jóvenes.

Para el neerlandés, que se mudó a Rojales a los tres años y vivió allí hasta que se unió a La Masia del FC Barcelona a los diez años, el evento fue muy personal: "Para mí, poder dejar un legado en Rojales es muy importante. Es un lugar que desempeñó un papel fundamental en mi desarrollo de pequeño. Como holandés, este es un momento muy especial, sobre todo por estar vinculado al nombre de Johan Cruyff, así que gracias a todos los que lo han hecho posible".

Sus padres se mudaron a esta zona de España, una de las favoritas de holandeses, alemanes y británicos, y apuntaron a su hijo en el club local sin saber que se convertiría en una estrella mundial a un ritmo pocas veces visto. Allí le vieron dar sus primeros pasos en el fútbol y dejó deslumbrados a compañeros, rivales y espectadores con su nivel de juego a la temprana edad de 6 años.

Su visión de juego, control de balón, lectura de los partidos y golpeo, sumado a su característico peinado, llamaron la atención de los ojeadores del FC Barcelona y dejó la Vega Baja para instalarse en La Masía en el año 2010.

Aunque su etapa fue corta, el club de Rojales recuerda con cariño y orgullo el paso del actual jugador del conjunto londinense. Tanto es así que el ayuntamiento bautizó el campo de césped artificial de la localidad como 'Campo municipal de fútbol Xavi Simons' en 2022.

Ahora Simons pone su sello de nuevo en el pueblo con siendo el embajador de la creación de este Cruyff Court, que ha sido posible después de que Simons recibiera el Premio Johan Cruyff al Talento del Año en la Eredivisie neerlandesa en 2023. Desde 2003, este prestigioso premio reconoce a los jóvenes talentos más destacados del fútbol profesional holandés.

Siguiendo la filosofía de Johan Cruyff, el premio no solo busca alentar a los jóvenes futbolistas en sus carreras deportivas, sino también inspirarlos a contribuir al desarrollo de la próxima generación.

Gracias a la colaboración con la VriendenLoterij y la cooperación del Ayuntamiento de Rojales, el deseo de Simons de construir un Cruyff Court en su ciudad natal se ha hecho realidad.