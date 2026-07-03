Alicante lidera el sello ‘Más Bici’ de La Vuelta con seis municipios distinguidos

La provincia de Alicante contará con seis municipios distinguidos con el sello ‘Más Bici’ 2026 de La Vuelta, un reconocimiento que premia a las localidades comprometidas con el uso cotidiano de la bicicleta. Se trata de la provincia española con mayor representación en esta edición, en la que han sido seleccionados 18 nuevos municipios.

Benidorm, Calpe, Castalla, Orihuela, Torrevieja y Villena figuran entre las localidades reconocidas por la organización de La Vuelta, que este año ha ampliado el alcance de un distintivo creado en 2025 para identificar y reconocer las mejores prácticas municipales en materia de movilidad ciclista.

Junto a los municipios alicantinos también han obtenido el sello Benasque (Huesca), Capileira (Granada), Cartagena (Murcia), Ares del Maestrat, Castellón de la Plana y Lucena del Cid (Castellón), Guijuelo (Salamanca), A Coruña, Somiedo (Asturias), Valdeolmos-Alalpardo (Madrid), Villadiego (Burgos) y Vitoria-Gasteiz (Álava).

Con estas incorporaciones, la red de municipios con el sello ‘Más Bici’ alcanza las 23 localidades, después de que Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Zaragoza fueran las primeras en recibir este reconocimiento en 2025, coincidiendo con el 90 aniversario de La Vuelta.

El sello forma parte del programa de compromiso social ‘La Vuelta es Más’, con el que la organización pretende fomentar el uso cotidiano de la bicicleta y dejar un legado más allá de la propia competición. Para ello, evalúa aspectos como la gobernanza, las infraestructuras ciclistas, los servicios y programas educativos, el deporte y el turismo vinculados a la bicicleta.

Los municipios interesados presentan una candidatura detallando las actuaciones desarrolladas en estos ámbitos, que posteriormente son analizadas por un jurado formado por representantes de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici) y de la consultora internacional Copenhagenize.

El proceso no solo pretende reconocer las iniciativas ya implantadas, sino también detectar oportunidades de mejora que permitan seguir impulsando políticas favorables a la movilidad ciclista.

Protagonismo alicantino

La elección de estos seis municipios coincide, además, con un año de especial protagonismo para la provincia dentro del calendario ciclista. Alicante acogerá el próximo 30 de agosto la etapa entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, un recorrido de 187,5 kilómetros y más de 5.200 metros de desnivel positivo que la organización ha presentado como el más exigente de la historia de La Vuelta.

La jornada, que será retransmitida íntegramente por RTVE y llegará a más de 190 países, recorrerá buena parte del interior de la provincia antes de concluir en Aitana, uno de los puertos de montaña más emblemáticos del ciclismo español. El recorrido pasará por municipios como Finestrat, La Nucía, Polop, Callosa d'en Sarrià, Tàrbena, Parcent, Pego o Benilloba, entre otros.

La importancia de Alicante en el ciclismo trasciende, sin embargo, el paso de la carrera. Desde hace años, la provincia, y especialmente las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta, se ha consolidado como uno de los principales destinos europeos para las concentraciones invernales de equipos profesionales. El clima, la variedad de puertos de montaña y la calidad de la red de carreteras convierten este territorio en un lugar idóneo para preparar la temporada.

Figuras como Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard, así como numerosos equipos del WorldTour, entrenan de forma habitual en las carreteras alicantinas durante los meses de invierno. Esa presencia continuada del pelotón internacional ha contribuido a reforzar la vinculación de la provincia con el ciclismo profesional y ha impulsado también el desarrollo del cicloturismo como uno de sus principales atractivos deportivos.