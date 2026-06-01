Intercity renueva su estructura deportiva

Borrón y cuenta nueva. El CF Intercity, tras la decepción deportiva del pasado curso, ha iniciado una profunda reestructuración de su área deportiva e institucional con dos nombramientos de peso que marcan el nuevo rumbo del proyecto, que competirá esta temporada en Segunda RFEF con el objetivo de reconstruirse y volver a categorías superiores.

La entidad ha anunciado la incorporación de Vicente Blanco Sánchez, ‘Tito’ (Benidorm, 1971), como nuevo director deportivo. Con una amplia trayectoria en la gestión futbolística, ha pasado por clubes como Levante, Real Oviedo, Alicante, o Deportivo Alavés, además de su experiencia en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde recientemente trabajó en la estructura de las selecciones inferiores.

En su etapa más destacada en los despachos, fue clave en el ascenso del Levante a Primera División y en la posterior consolidación del club en la élite.

Ahora será el encargado de liderar la planificación deportiva del Intercity y tendrá una responsabilidad directa e inmediata, ya que será quien designe al entrenador de cara a la temporada 2026/27, en un contexto de reconstrucción competitiva.

Como complemento a este movimiento, el club ha nombrado a Quique Hernández nuevo director de relaciones institucionales. Hernández ya ocupó el cargo de director deportivo en el club hace cinco años, en la etapa del ascenso a Primera RFEF, y el pasado curso regresó a la estructura de la entidad.

La pasada temporada, el valenciano, exentrenador y expresidente del Hércules en varias etapas, participó en el diseño de la plantilla y terminó dirigiendo al equipo en un tramo final complicado, en el que el conjunto alicantino logró la permanencia de forma agónica tras ganar los dos últimos partidos del campeonato.

Hernández, según el club, continuará aportando su experiencia y conocimiento “al crecimiento y consolidación del proyecto del Intercity” en una etapa estratégica para el club, que afronta “importantes desafíos deportivos, económicos y sociales, así como el impulso definitivo de proyectos clave como Alicante Park”.

Como ha venido informado este diario, la operación se ha cerrado por un importe total de 2,6 millones de euros. De esa cantidad, 1,8 millones ya han sido abonados, mientras que los 800.000 euros restantes se pagarán en un plazo de diez años, a razón de 80.000 euros anuales.

Con estos dos movimientos, el Intercity refuerza su estructura en un momento clave, en el que busca estabilidad institucional y un nuevo impulso deportivo para consolidar su proyecto en el fútbol nacional tras un trienio repleto de decepciones que ha frenado de cuajo el crecimiento social y deportivo que vivió en su primer lustro.