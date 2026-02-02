Sigue en directo el mercado de fichajes 2026: Tete Morente regresa al Elche y Hércules e Intercity refuerzan la delantera
Los clubes alicantinos apuran la última jornada para hacer ajustes en sus plantillas de cara a la segunda vuelta de la competición.
Los clubes apuran las últimas horas del mercado de fichajes en busca de retoques en sus plantillas de cara al segundo tramo de la competición, en un periodo que, aunque arrancó el pasado día 1 de enero, concentra la mayoría de movimientos en el cierre.
En ese contexto, Elche, Hércules y el resto de equipos alicantinos aguardan hasta el último momento para abrir la puerta de salida de su vestuario o realizar incorporaciones inesperadas para completar sus proyectos deportivos.
-
Buba Sangaré regresa a casa
El Elche ha encontrado en Buba Sangaré una solución inmediata y con carga simbólica para cubrir el vacío dejado por Álvaro Núñez.
El club ilicitano ha cerrado la cesión, hasta final de temporada, del lateral derecho de la Roma, un futbolista de solo 18 años que regresa a casa tras un recorrido precoz por el fútbol profesional.
Sangaré es ilicitano y dio sus primeros pasos en el Ilicitano Sporting, antes de continuar su formación en las categorías inferiores del Levante.
Su progresión fue tan rápida que con apenas 16 años llegó a debutar con el primer equipo granota en la Copa del Rey y, ya en enero de 2024, estrenó su casillero en LaLiga. Un crecimiento acelerado que despertó el interés de la Roma, club que se hizo con sus servicios el pasado verano.
Sin llegar a debutar con el primer equipo del conjunto italiano, el lateral vuelve ahora al Martínez Valero en una operación que combina necesidad deportiva y apuesta de futuro.
El Elche buscaba un recambio tras la venta de Álvaro Núñez al Celta de Vigo y ha optado por un perfil joven, profundo y con margen de crecimiento, pero también con conocimiento del entorno y del fútbol español.
La llegada de Sangaré se enmarca en un mercado de invierno especialmente activo para la entidad franjiverde, que suma ya cuatro incorporaciones tras las de Gonzalo Villar, Tete Morente y el chileno Lucas Cepeda.
-
El Elche hace caja con Mendoza y Álvaro Núñez
El Elche ha aprovechado el tramo final del mercado para cerrar dos operaciones de salida de calado que refuerzan su músculo económico y marcan el rumbo de la planificación deportiva. El club ilicitano ha traspasado al centrocampista Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid, en la que se convierte en la venta más alta de su historia, y ha cerrado la salida del lateral Álvaro Núñez rumbo al Celta de Vigo.
La operación de Mendoza supone un hito para la entidad, ya que el traspaso ronda los 16 millones de euros. El futbolista murciano, formado en la cantera franjiverde e internacional en categorías inferiores con la selección española, era una de las grandes apuestas de futuro del club. Debutó con el primer equipo hace tres temporadas en Segunda División y fue ganando peso progresivamente hasta convertirse en una pieza relevante durante el curso del ascenso.
La pasada temporada participó en 21 encuentros y tuvo un papel destacado durante buena parte del campeonato, aunque perdió protagonismo en el tramo final. En el presente curso ha disputado 15 partidos, seis de ellos como titular, con un gol, en una temporada marcada por su participación en el Mundial Sub-20 de Chile, que frenó su continuidad en el once tras un buen inicio. El club agradeció públicamente su dedicación y profesionalidad antes de poner fin a su etapa en el Martínez Valero.
Junto a la salida de Mendoza, el Elche también ha cerrado el traspaso del lateral derecho Álvaro Núñez al Celta de Vigo. El jugador vasco, cuyo contrato finalizaba el próximo 30 de junio, se encontraba cerca de renovar automáticamente, ya que estaba a solo seis partidos de cumplir los objetivos fijados, aunque la entidad ya le había ofrecido prolongar su vinculación al margen de esa cláusula.
Núñez llegó al Elche al inicio de la pasada temporada y se convirtió rápidamente en un futbolista imprescindible para Eder Sarabia, siendo uno de los pilares del equipo que logró el ascenso. Disputó 37 partidos el pasado curso, con dos goles, y esta temporada había sido titular en los 19 encuentros en los que participó antes de verse frenado por unas molestias en el pubis que le han apartado de los últimos compromisos.
-
Tete Morente regresa al Elche
Otra vuelta inesperada al Martínez Valero. Tras anunciar el pasado sábado a Gonzalo Villar, otro hijo pródigo regresa. El Elche ha cerrado este lunes el fichaje de Tete Morente, futbolista que conoce bien el Martínez Valero y que vuelve a vestir de franjiverde tras su paso por Italia. El centrocampista gaditano, procedente del US Lecce, inicia así una segunda etapa en el club, al que queda vinculado hasta junio de 2028.
Morente fue una pieza habitual del Elche durante su anterior ciclo, en el que fue protagonista de la consolidación del equipo en Primera División. Debutó en la máxima categoría en la temporada 2020/21, procedente del Málaga, y permaneció cuatro cursos en la entidad, tres en Primera y uno en Segunda, antes de emprender una nueva experiencia lejos de España.
En ese periodo disputó 133 partidos oficiales y marcó 17 goles, nueve de ellos en Primera, cifras que reflejan su peso en el equipo y su continuidad a lo largo de varias temporadas. Su regreso responde a una necesidad en la banda derecha tras las lesiones de Héctor Fort y Álvaro Núñez, y a la búsqueda de perfiles contrastados para afrontar el tramo decisivo del curso.
Desde el club se valora especialmente la experiencia acumulada por el jugador y su capacidad para aportar equilibrio, liderazgo y soluciones en las bandas, además de un conocimiento previo del entorno y de la exigencia del proyecto.
Morente se convierte en el tercer refuerzo del Elche en el mercado de invierno, tras las incorporaciones de Gonzalo Villar y del chileno Lucas Cepeda, en una ventana en la que la dirección deportiva ha apostado por combinar recorrido, experiencia y margen de crecimiento.
-
El goleador Rodri Ríos ficha por el Intercity
El equipo de Quique Hernández continúa con su renovación para revertir su mala dinámica deportiva en Segunda RFEF. El conjunto alicantino ha anunciado este lunes la incorporación del delantero Rodri Ríos, futbolista con una trayectoria espectacular tanto a nivel nacional como internacional.
Rodri, de 36 años, procede del Marbella, y el pasado año logró el ascenso a Segunda con el Ceuta. En su primera temporada en el club ceutí se proclamó máximo goleador de la categoría, logrando 23 goles.
El nuevo delantero del Intercity ha jugado en Primera con el Sevilla FC (2009), Real Zaragoza (2012) y la UD Almería (2013), acumulando casi cincuenta partidos en la máxima categoría. En Segunda, Rodri Ríos ha defendido las camisetas del Barcelona B (2011), Real Valladolid (2015), Córdoba (2016), Cultural y Deportiva Leonesa (2017), Granada (2018) y Real Oviedo (2019). Asimismo, ha jugado en históricos como el Real Murcia y la UD Logroñés.
Rodri Ríos tiene experiencia fuera del fútbol nacional y ha militado en el 1860 Munich (Bundesliga 2) y en el Bristol City y el Sheffield Wednesday (Championship). Además, fue internacional con la selección española sub-21.
Este mismo lunes, el Intercity, que ya había incorporado recientemente a David Soto, defensa procedente del Conquense, ha anunciado las bajas de Diego Royo y de Álex Gil.
-
Toril, competencia para Fran Sol en la delantera del Hércules
Pocos minutos después de cerrarse la salida de Slavy, el Hércules ha anunciado la incorporación del delantero Alberto Toril, que procede del conjunto costarricense del Liga Deportiva Alajuelense. El atacante balear, de 28 años, firma lo que resta de temporada y una más con el conjunto alicantino.
Toril se formó en la cantera del Mallorca y cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol español tras su paso por Sestao, Arenas Club, Real Murcia o Córdoba, equipo con el que logró hace dos años el ascenso a Segunda División y en el que anotó cinco tantos. Además, también compitió en el conjunto del Piast Gliwice de la Liga polaca durante dos temporadas.
El delantero ha pasado este lunes la revisión médica para incorporarse a los entrenamientos. El balear es la cuarta incorporación del Hércules en el mercado de invierno tras las de los centrocampistas Medhi Puch, Andy Escudero y Josep Calavera.
-
El Hércules rescinde el contrato de Slavy
El primero en mover ficha ha sido el Hércules, que ha anunciado la salida de la entidad de Slavy, jugador que estaba en entredicho por su bajo rendimiento desde hace meses.
El atacante español de origen búlgaro, de 23 años, era uno de los fichajes estrella del equipo alicantino para la presente temporada, pero su rendimiento ha estado muy lejos de lo esperado y ha acabado convirtiéndose en una nueva víctima del mal del 9 que sufre el Hércules en los últimos lustros.
Slavi, que tenía dos años y medio aún de contrato, ha participado en 21 partidos en la presente temporada, seis como titular, en los que ha anotado dos tantos. El delantero es el quinto jugador que abandona el club en el mercado de invierno tras Carlos Rojas, Vique Gomes, Rafa de Palmas y Rubén Cantero.