Sigue en directo el mercado de fichajes 2026: Tete Morente regresa al Elche y Hércules e Intercity refuerzan la delantera

El Elche ha aprovechado el tramo final del mercado para cerrar dos operaciones de salida de calado que refuerzan su músculo económico y marcan el rumbo de la planificación deportiva. El club ilicitano ha traspasado al centrocampista Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid, en la que se convierte en la venta más alta de su historia, y ha cerrado la salida del lateral Álvaro Núñez rumbo al Celta de Vigo.

Rodrigo Mendoza. Elche CF

La operación de Mendoza supone un hito para la entidad, ya que el traspaso ronda los 16 millones de euros. El futbolista murciano, formado en la cantera franjiverde e internacional en categorías inferiores con la selección española, era una de las grandes apuestas de futuro del club. Debutó con el primer equipo hace tres temporadas en Segunda División y fue ganando peso progresivamente hasta convertirse en una pieza relevante durante el curso del ascenso.

La pasada temporada participó en 21 encuentros y tuvo un papel destacado durante buena parte del campeonato, aunque perdió protagonismo en el tramo final. En el presente curso ha disputado 15 partidos, seis de ellos como titular, con un gol, en una temporada marcada por su participación en el Mundial Sub-20 de Chile, que frenó su continuidad en el once tras un buen inicio. El club agradeció públicamente su dedicación y profesionalidad antes de poner fin a su etapa en el Martínez Valero.

Junto a la salida de Mendoza, el Elche también ha cerrado el traspaso del lateral derecho Álvaro Núñez al Celta de Vigo. El jugador vasco, cuyo contrato finalizaba el próximo 30 de junio, se encontraba cerca de renovar automáticamente, ya que estaba a solo seis partidos de cumplir los objetivos fijados, aunque la entidad ya le había ofrecido prolongar su vinculación al margen de esa cláusula.

Núñez llegó al Elche al inicio de la pasada temporada y se convirtió rápidamente en un futbolista imprescindible para Eder Sarabia, siendo uno de los pilares del equipo que logró el ascenso. Disputó 37 partidos el pasado curso, con dos goles, y esta temporada había sido titular en los 19 encuentros en los que participó antes de verse frenado por unas molestias en el pubis que le han apartado de los últimos compromisos.