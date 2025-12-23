El refugio de Anthony Joshua en Valencia para el combate de los 185 millones: "Iba a estar 10 días y se quedó 6 semanas"

Anthony Joshua en Valencia y durante el combate del pasado sábado ante Jake Paul.

No hubo milagro en el esperado combate entre el británico Anthony Joshua y Jake Paul.

El púgil londinense acribilló al youtuber convertido en boxeador, que salió del ring con la mandíbula rota el pasado sábado tras enfrentarse a un doble excampeón mundial que ha encontrado en Valencia su nueva base de operaciones.

A pesar de tratarse de una recreación de David contra Goliat en términos pugilísticos, con 13 kilos y 12 centímetros de diferencia entre ambos, además de los títulos mundiales y olímpicos que los separan, el gigante de Londres preparó la pelea de los 185 millones de dólares con un entrenamiento casi militar junto a su nuevo equipo en un gimnasio valenciano.

Con la victoria, Joshua se embolsó cerca de 92 millones de dólares brutos y vengó a Mike Tyson, que perdió contra el estadounidense en una polémica pelea el pasado año a sus 58 años.

La pelea, que terminó en KO técnico en el sexto asalto, fue emitida en directo por Netflix en la madrugada del 19 al 20 de diciembre y mostró a un Joshua incontestable y mejorado tras fichar al equipo del campeón indiscutido del peso pesado, Oleksandr Usyk.

El ucraniano, que tiene casa en Marbella, ha creado en Valencia un gimnasio propio donde han llevado a Joshua al límite para este experimento y, más importante, para afrontar el horizonte de 2026.

Lo que comenzó como una visita planeada de diez días a Valencia se convirtió en una inmersión total de dos meses.

Joshua practicando golpes en Valencia.

Eddie Hearn, promotor de Joshua, relató con asombro la decisión de cambiar de entrenadores. "Estaba en Dubái con él y, cuando me fui, hizo las maletas, voló a Valencia y me dijo que iba a estar diez días. Nunca regresó", comentó.

" Ha estado allí durante unas seis semanas. Le encanta. Lo están haciendo trabajar muchísimo", añadió.

Lejos de las distracciones de Londres, el británico ha encontrado en Valencia un refugio donde centrarse día y noche en perfeccionar su boxeo con el sistema de entrenamiento que convirtió a Usyk en una máquina imparable y que le permitió vencer al propio Joshua en dos ocasiones.

La privacidad del campamento ha hecho que no trascienda el lugar exacto donde entrenan, aunque sí se han compartido imágenes de sus duros ejercicios.

"Estoy en España, en Valencia, con los mejores entrenadores del mundo trabajando duro. Estos chicos entrenan mi mente. Entrena fuerte los días que te sientas bien, porque los días que te sientas mal el trabajo duro se hace más fácil", señaló el inglés en un vídeo publicado en su canal de YouTube.

Entrenamiento militar

Durante su campamento sufrió los brutales entrenamientos de Usyk en su propio gimnasio personalizado, conocido por hacer cientos de asaltos con decenas de boxeadores diferentes durante sus preparaciones.

"Para ganar tienes que rodearte de ganadores", repitió el británico durante las entrevistas previas al combate.

Sin embargo, destacó que no ha hecho sparring con Usyk, quien estuvo yendo y viniendo durante la preparación.

El ucraniano ya es fijo en la zona. En 2024 se estableció en Gandia para preparar su combate ante Tyson Fury.

Gandia ofrecía la combinación perfecta por la posibilidad de entrenar en el centro deportivo del Grau i l’Espai Baladr y en exteriores gracias a su clima, que le permitía realizar entrenamientos en la playa incluso durante los meses fríos.