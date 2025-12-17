La Vuelta llegará a Alicante en 2026 con una "espectacular etapa" entre Villajoyosa y la Sierra de Aitana

Jonas Vingegaard campeón de La Vuelta 2025, en medio, Tom Pidcock a la izquierda de la imagen y Joao Almeida a la derecha. EFE

La Vuelta Ciclista a España llegará a Alicante en 2026 con una "espectacular etapa" entre Villajoyosa y la Sierra de Aitana.

La Diputación de Alicante ha informado que la jornada, de 187 kilómetros y cerca de 5.000 metros de desnivel, tendrá lugar el domingo 30 de agosto y promete ser una de las más duras y explosivas de esta edición.

Será la novena etapa de la competición y, en palabras del presidente provincial, Toni Pérez, "tiene de todo para ser perfecta e inolvidable. Si hay una forma de explicar claramente que la provincia de Alicante es costa e interior es exactamente con esta etapa".

La Vuelta 2026 arrancará el sábado 22 de agosto desde la emblemática Plaza del Casino de Mónaco y recalará en la provincia de Alicante a finales del mes de agosto.

"Desde la Diputación de Alicante nos volcamos un año más con este gran acontecimiento que supone una oportunidad única para la promoción del deporte, la proyección turística de la Costa Blanca y el desarrollo económico y dinamización de nuestra provincia", ha concluido el presidente.

El anuncio oficial se ha realizado desde Mónaco, donde se ha presentado el trazado oficial de esta 81ª edición.

El acto ha contado también con la presencia del director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, y el jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea N°5 (EVA-5), el comandante Ignacio González.

Invernación en Alicante

Los grandes equipos del ciclismo mundial han desembarcado un invierno más en Alicante, un territorio que se ha consolidado como la base de operaciones preferida para iniciar la pretemporada.

Van der Poel —que tiene residencia fijada en la Marina Alta— es un clásico de las carreteras alicantinas. El neerlandés ya ha comenzado a entrenar por las carreteras alicantinas junto al campeón del mundo, de Europa y olímpico contra el crono, el belga Remco Evenepoel.

Pero la estrella esTadej Pogačar—cuatro veces ganador del Tour de Francia—, quien repite por segundo año consecutivo estancia en Benidorm.

Las razones que explican esta fidelidad a la provincia de Alicante de las principales escuadras del pelotón internacional están claras: clima estable, una red hotelera amplia, buenas comunicaciones y, sobre todo, un terreno que permite diseñar entrenamientos variados y de calidad.

Alicante ofrece una combinación perfecta de carreteras tranquilas, puertos encadenados, desniveles progresivos y rutas de distinta exigencia física, ideales para trabajar en las diferentes zonas de entrenamiento: desde las tiradas largas hasta las sesiones más duras para escaladores o especialistas en esfuerzos explosivos.