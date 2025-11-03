El Intercity cierra la temporada del descenso con pérdidas de 11 millones de euros

El descenso del Intercity a Segunda Federación ha tenido unos efectos demoledores en las cuentas de la sociedad alicantina que presenta al cierre del ejercicio 2024-2025 una cifra de patrimonio neto negativo por importe de 6.429.875 euros y unas pérdidas de 11.277.917 euros, informa EFE.

Según el informe de la auditoría de cuentas anuales, este desequilibrio patrimonial del Intercity "constituye una de las causas de disolución prevista en la legislación mercantil", al que se añade la existencia de un fondo de maniobra negativo de 6.713.638 euros.

Considerando lo anterior, la capacidad de esta sociedad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos, según la memoria económica, pasan "por recibir de sus accionistas y de terceros, fundamentalmente a través de ampliaciones de capital que permitan recuperar el equilibrio patrimonial".

"Así como de su capacidad para generar beneficios y recursos suficientes que le permitan atender sus deudas y realizar sus activos en el curso normal de su actividad", añade el documento.

Las cuestiones clave de la auditoría reflejan en la memoria que la mercantil Alpfha Blue Ocean, a través de su vehículo inversor Global Tech Opportunities mantiene acuerdos de financiación con el Intercity desde el ejercicio 2022, ampliado en 2023, por 4,5 millones y 11 millones de euros respectivamente para la emisión de obligaciones convertibles en acciones hasta junio de 2027, señalan desde EFE.

Además, con fecha 18 de junio de 2025 se llegó a otro nuevo acuerdo de inversión por un importe máximo de 60 millones de euros hasta junio de 2028 para el desarrollo del proyecto Alicante Park, que incluye la construcción de un nuevo recinto deportivo multifuncional en Alicante.

El recinto tendrá capacidad para 20.000 personas, albergará eventos musicales y deportivos con un anexo para construir un estadio de fútbol donde jugaría el Intercity sus partidos, con una estimación de inversión de 33 millones de euros que puede abrir la puerta a la viabilidad económica de la entidad alicantina que cotiza en bolsa.

