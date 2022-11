Alicante, Elche y Santa Pola vibran con el paso de la 'IV Gran Carrera del Mediterráneo'

El buen tiempo, la ilusión y la deportividad han sido los principales protagonistas de la ‘IV Gran Carrera del Mediterráneo – Costa Blanca Half Marathon’ en la que esta mañana se han dado cita 2.500 corredores de todo el mundo. Como es habitual, las puertas del Palacio Provincial han sido el punto de partida de esta espectacular prueba que ha recorrido los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola con el mar Mediterráneo como escenario de excepción.



El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, no ha querido perderse la oportunidad de volver a participar en esta gran fiesta del deporte, por lo que no ha dudado en calzarse las zapatillas y sumarse a la carrera, cuyo pistoletazo de salida ha realizado el diputado del área, Bernabé Cano.



“El compromiso de la institución provincial con este tipo de eventos es absoluto, no solo por su importancia a nivel deportivo, sino también por su gran repercusión desde el punto de vista turístico, mediático y económico”, ha señalado el presidente, quien se ha referido a esta prueba como “una media maratón única en España y, probablemente, en el circuito internacional, ya que discurre paralela al mar por tres municipios, Alicante, Elche y Santa Pola”.

Por su parte, Bernabé Cano, ha destacado el éxito de participación de esta edición y ha indicado que a través de este tipo de iniciativas “pretendemos fomentar la práctica de la actividad física, pero también promocionar la provincia como destino de acogida de grandes acontecimientos deportivos”.



Sobre las 09:00 horas, el litoral alicantino también se ha llenado de color con los más de 200 pádel surfistas que se han dado cita en la ‘IV Gran Carrera del Mediterráneo Sup Race’. Los campeones Daniel Parres, Rafael Sirvent, Fernando Pérez Serra y Alexia Soto han sido algunos de los riders que han disputado esta competición que, un año más, se ha desarrollado de forma paralela a la prueba sobre asfalto y tierra.

