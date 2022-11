Kiko Lacasa: “Ante el Hércules y en el Rico Pérez no nos podemos sentir favoritos”

Tras un inicio de temporada repleto de turbulencias por culpa de las lesiones, La Nucía comienza a cogerle el pulso a la Primera Federación, categoría en la que debuta. El equipo de Ferrando, que suma cuatro jornadas sin perder, ha logrado soltar el farolillo rojo y acercarse a la zona de permanencia tras recuperar su principal seña de identidad: la solidez defensiva.

Ahora La Nucía apunta a la Copa del Rey y al Rico Pérez, estadio en el que confía en mantener la racha ante un Hércules irregular. El director deportivo del club y arquitecto del proyecto, Kiko Lacasa, analiza una eliminatoria "sin favorito" para EL ESPAÑOL de Alicante.

Tras un mal arranque de campeonato, ¿cómo llega La Nucía al derbi de Copa?

Las sensaciones vuelven a ser muy buenas. Hemos notado el salto de categoría, porque hay bastante diferencia con la Segunda Federación, pero sobre todo hemos acusado la plaga de lesiones. Ha habido partidos en los que no hemos podido contar con ningún central y eso te penaliza. Para nosotros la portería a cero siempre es importante. Por eso ascendimos. El año pasado no recibimos gol en 25 partidos y ahora ya llevamos tres seguidos.

La Nucía está una categoría por encima del Hércules. ¿Se sienten favoritos en el derbi copero del domingo?

Nosotros no nos sentimos favoritos ni ante el Hércules ni ante nadie. Y menos jugando en el Rico Pérez. Tenemos los pies en el suelo y si vamos pensando que somos más de lo que somos nos estamos equivocando. Afrontamos el partido con respeto y sabiendo que tenemos opciones. El Hércules es un buen equipo que ahora no parece estar fino, pero la Copa siempre es una oportunidad para escapar de los problemas de la Liga y cambiar la dinámica. Sabemos quiénes somos y quién es el Hércules.

¿Qué supone esta eliminatoria para su equipo?

Sobre todo un premio. Solo hemos participado en tres ediciones de la Copa y visitar el Rico Pérez es una fiesta para nosotros, porque supongo que habrá un gran ambiente en las gradas.

¿Y para sus aficionados?

Más o menos lo mismo. Ya han podido ver a su equipo jugando ante el Elche hace dos años y ahora toca visitar el Rico Pérez, que aún es más especial.

¿Por qué?

Porque mucha de nuestra gente, incluso empleados del club, son del Hércules. Este equipo es un hermano mayor para nosotros y todos lo queremos y necesitamos, como mínimo, en la misma categoría. Cuanto más arriba esté, mejor para todos los de esta tierra.

No es lo suyo, pero desde fuera, ¿entiende qué le está pasando al Hércules en los últimos años?

Es difícil de explicar si estás fuera, pero es evidente que extraña. Diría que más lo de este año que lo del pasado, porque la temporada pasada el grupo era fuerte, como se demostró en la fase de ascenso, y el equipo durante un tiempo llegó a ser líder y campeón de invierno. No lo hizo tan mal como parece, solo que no tuvo suerte en el momento clave. Quizás le pesó ver que equipos con menos nombre, como Intercity y La Nucía, le hicieron imposible pelear por el liderato y eso se le hizo bola. Personalmente deseo que le vaya bien porque me solidarizo con toda esa afición que lleva tantos años sufriendo.

La Nucía ha propiciado algunos de los ‘gatillazos’ más sonoros del Hércules en los últimos años. ¿Teme que la afición herculana haya dejado de considerar a su equipo amigo y simpático?

Si caemos mal a alguien es porque no nos conoce. Detrás de este proyecto hay mucho trabajo. Somos humildes, respetuosos y trabajadores. A veces tengo una sensación rara, sobre todo con clubes históricos, aunque no creo que sea en el caso del Hércules.

¿Qué sensación es esa?

Parece que molestamos a algunos clubes grandes y a sus aficiones por el simple hecho de competir contra ellos. Parece que tenemos que dar las gracias por poder jugar en la misma categoría. Es algo que ya noté en Tercera, el pasado año y éste. Y que no podemos ganarles. No es el caso del Hércules, porque ya sabemos que las relaciones entre clubes y aficionados son extraordinarias, aunque entiendo que nunca es agradable perder ante el vecino de un pueblo.

El Hércules anda en las últimas semanas repleto de dudas y su afición mosqueada. ¿Espera un rival con ansiedad o un equipo súper motivado?

Yo espero el mejor Hércules, porque supongo que habrá un buen ambiente en las gradas y es un partido bonito de jugar. Además, tendrán la motivación de superar a un equipo de superior categoría y encima vecino y con varios exjugadores herculanos. Me imagino que saldrán como aviones, pero nosotros también.

Sigue los temas que te interesan