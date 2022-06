Jon Etxaniz, pólvora y experiencia para el Intercity

Otro golpe de efecto del Intercity. Tras anunciar hace unos días el fichaje de Emilio Nsué, lateral de trayectoria contrastada, el club que dirige Salvador Martí ha confirmado este martes el fichaje del delantero Jon Etxaniz, una de las piezas más cotizadas de la categoría, para la próxima temporada.

El ariete vasco llega a Alicante procedente del Linares, equipo que ha disputado el play-off de ascenso a Segunda, con el que ha marcado 14 goles en Liga y uno más en Copa del Rey. El atacante, de 31 años, es un nueve puro que se formó en las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao y que cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol español. La pasada temporada rozó el ascenso con el Linares, equipo con el que disputó 2 175 minutos.

El director deportivo de la entidad, Jorge López, admite, en declaraciones a los medios del club, su satisfacción por haber podido sumar al proyecto a un jugador de esta categoría y deseó que pueda repetir en el Intercity "el magnífico rendimiento de la temporada pasada".

El técnico riojano ha definido a Etxaniz como "un delantero de los más importantes de la categoría" y afirmó que "estamos convencidos de que nos va a dar mucho, no solo goles". "Dentro del área no se lo piensa y fuera del área hace las cosas fáciles, no se complica y tiene la suficiente experiencia como para elegir bien", ha explicado el director deportivo del CF Intercity.

Trayectoria

Formado como futbolista en la cantera de Lezama, Etxaniz es un delantero centro con una importante carrera deportiva. Pese a tener solo 31 años, Etxaniz acumula ya 11 temporadas vistiendo la elástica de equipos destacados en el panorama nacional, sobre todo en el grupo norte, como el filial del Athletic, Sestao, Barakaldo, Tudelano, Leioa, Gernika, Pontevedra, Ebro, Arenas, El Ejido y el citado Linares.

Su bagaje durante todas estas temporadas, según datos aportados por el Intercity, es de 313 partidos de competición oficial y 87 goles.

La llegada de Jon Etxaniz eleva el nivel de la delantera del Intercity en su primer año en Primera RFEF y la competencia en el ataque. Por sus características, el vasco está llamado a discutirle la titularidad a Benja Martínez, uno de los artífices del ascenso del equipo de Siviero la pasada temporada.

Y con él deberán afrontar un grupo complicado, a priori, ya que no solo tendrán que hacer frente a rivales de tronío. Además, como se pudo comprobar en la composición de la Primera RFEF, deberán acumular una buena cantidad de kilómetros, ya que tendrán que enfrentarse a rivales vascos, navarros, riojanos y sorianos.

