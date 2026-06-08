Esta semana Benidorm acoge el Undersea Festival, el mejor festival acuático del mundo

El municipio de Benidorm volverá a convertirse este sábado día 13 de junio en el epicentro de la innovación musical con la celebración de la segunda edición del Undersea Festival, un macroevento acuático que se desarrollará en las instalaciones del Parque Temático Terra Mítica. Tras el éxito cosechado en su debut, donde logró congregar a cinco mil asistentes, la organización afronta este año un notable salto cualitativo mediante una propuesta mucho más ambiciosa, la ampliación del aforo disponible y la firme intención de revalidar su posición como una de las citas más singulares y diferenciadas del panorama nacional.

El festival plantea una transformación absoluta del recinto recreativo para dar vida a un universo completamente inmersivo, donde la escenografía, la música y el propio espectáculo se fusionan en una propuesta de carácter puramente sensorial. La dirección del proyecto destaca que el diseño del Undersea Festival huye de los convencionalismos de las citas multitudinarias tradicionales, en las cuales las grandes distancias respecto a los artistas o las prolongadas esperas entre actuaciones suelen mermar la experiencia del usuario.

En su lugar, se apuesta por una distribución de espacios dinámicos que sitúa al público en el centro de la acción, primando la comodidad, el disfrute detallado y la convivencia de múltiples tendencias de ocio.

La programación musical de este año contempla catorce horas de actividad ininterrumpida que se complementarán con una sesión especial posterior en el interior de la pirámide de Keops.

La propuesta sonora se articulará a través de ocho espacios diferenciados que abarcan una enorme variedad de géneros. Los asistentes podrán disfrutar de los principales éxitos del reguetón y de la escena comercial en el espacio de Los Reinos de Pandora, mientras que el área Ocean White ofrecerá una regresión a la década de los pasados años diez de la mano de reconocidos pinchadiscos como Rajobos, Nev, Santi Bertomeu, Moya y Alex Selas.

Por su parte, la tradición local y el ambiente de las fiestas tradicionales de la zona tendrán su espacio en Alonis Barrakus con la actuación de la Bandeta Les Contrarias, que compartirá protagonismo con la vertiente electrónica e hidratante de la fiesta de piscina Warhol, enfocada al sonido de club más fresco.

Aficionadas a la música en el Festival Undersea de Terra Mítica.

La espectacularidad arquitectónica del parque también se integrará de manera directa en el evento, transformando el monumental arco del triunfo de Roma en el denominado Pitote Club, una instalación que empleará las últimas tecnologías en proyección de videomapping para arropar una selecta combinación de géneros melódicos y techno clásico.

Los aficionados a las vertientes más nostálgicas de la música de baile dispondrán del escenario Remembers of Alonis, encabezado por figuras generacionales de la talla de Miguel Serna, Ismael Lora, Alfredo Pareja y Vicente Berenguer. La electrónica de vanguardia y los ritmos más intensos quedarán cubiertos por la colaboración entre Grüvers y Private Techno, con la presencia de artistas como Alex Looper, Illian Nicciani o Charlotte Lyonn, mientras que el escenario Indie ofrecerá una selectiva recopilación de los grandes himnos del pop-rock actual y clásico para complementar la oferta global.

Toda esta ambiciosa infraestructura se apoyará en montajes de gran formato diseñados para generar un fuerte impacto visual desde la apertura de puertas, incluyendo servicios de cortesía gastronómica como paella y bebida durante las primeras horas de la jornada. El agua actuará nuevamente como el hilo conductor e icónico del festival, teniendo su máxima representación en la piscina gigante integrada en el corazón del espacio principal, una característica que posibilitará a miles de personas seguir las actuaciones desde el propio medio acuático.

Con las últimas entradas ya disponibles en los canales oficiales de venta del evento, el Undersea Festival aspira a consolidar este próximo fin de semana un modelo alternativo que redefine los límites del entretenimiento tradicional y marca la evolución natural hacia el ocio puramente experiencial.

Las últimas entradas disponibles, junto a toda la información del evento, se encuentran disponibles en la web oficial del festival www.underseafestival.com.