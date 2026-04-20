Dos leyendas en el Teatro Principal: el violonchelo de Perényi y la serenidad de Rohmann se unen en una cita histórica

El Teatro Principal acoge el encuentro entre el legendario violonchelista Miklós Perényi y el prestigioso pianista húngaro Imre Rohmann, en un recital que recorrerá obras maestras de Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Kodály y Falla.

El maestro del violonchelo Miklós Perényi y el versátil pianista Imre Rohmann actuarán el próximo martes, día 28 de abril, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal, dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Miklós Perényi destaca por una sonoridad pura, una técnica impecable y una gran profundidad intelectual que lo aleja de cualquier artificio. Es, además, discípulo del legendario Pablo Casals. El programa del concierto incluirá obras de Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Kodály y Falla.

Miklós Perényi, todo musicalidad

Reconocido como uno de los grandes violonchelistas de su tiempo, Miklós Perényi se distingue por su sonido sutilmente matizado y una musicalidad extraordinaria. Nacido en Hungría, comenzó clases de violonchelo a los cinco años con Miklós Zsámboki,alumno de David Popper. A los nueve ofreció su primer concierto en Budapest y continuó sus estudios con Enrico Mainardi en Roma y con Ede Banda en Budapest.

En 1963 obtuvo el Premio del Concurso Internacional de Violonchelo Pablo Casals en Budapest. Casals lo invitó posteriormente a sus clases magistrales en Puerto Rico, y Perényi se convirtió en visitante habitual del Marlboro Festival. Desde 1974 imparte enseñanza en la Academia Franz Liszt de Budapest, donde es profesor titular desde 1980. Ese mismo año recibió el Premio Kossuth, y en 1987 el Premio Bartók-Pásztory. En 2014 fue distinguido con el título de “Artista de la Nación” por la Academia de Artes de Hungría.

Ha actuado en las principales salas de concierto del mundo, y su repertorio abarca desde el siglo XVII hasta la actualidad. Entre sus colaboradores más cercanosdestaca András Schiff, con quien grabó la colección completa de obras de Beethoven para violonchelo y piano (ECM, 2005), galardonada con el Cannes Classical Award. Su grabación de obras de Britten, Bach y Ligeti (ECM, 2012) recibió excelentes críticas. Además de enseñar y actuar, Perényi compone para violonchelo solo y conjuntos instrumentales de varios formatos.

Imre Rohmann, la serenidad al piano

El pianista húngaro Imre Rohmann, nacido en Budapest, comenzó a tocar el piano a los cuatro años. Se formó en el Conservatorio Bartók y en la Academia Franz Liszt, donde estudió piano y música de cámara con figuras como Kornél Zempléni, Ferenc Rádos, György Kurtág y András Mihály. También estudió dirección en Viena con Karl Österreicher y recibió clases magistrales de Jörg Demus.

Ha sido premiado en varios concursos internacionales, entre ellos el Premio Especial del Concurso de la Radio Húngara, el tercer premio del Concurso Franz Liszt de Budapest y el primer premio del Concurso Internacional de Música de Cámara de Bloomington (EE. UU.). Desde 1974 ha ofrecido conciertos con prestigiosas orquestas, entre ellas la Sinfónica de Berlín, la Filarmónica de Dresde, la Mozarteum y la Sinfónica de Budapest.

Como pedagogo, ha sido profesor de piano en la Academia Liszt de Budapest, la Universidad de las Artes de Berlín y, desde 1990, en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, ciudad en la que reside actualmente. Invitado habitual en Japón desde 1976, imparte cursos en universidades y seminarios internacionales, entre ellos el Seminario Bartók y los posgrados de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

También es compositor y transcriptor: ha publicado versiones de obras de Bach, Strauss y Stravinsky, y realizó la transcripción para piano del Concierto para piano de Péter Eötvös para la editorial Schott. Sus grabaciones están disponibles en sellos como Hungaroton, Denon, BMC y Preisser Records. Desde 2002 es director artístico y musical de la Orquesta de Cámara de Budapest.

El recital, que se integra en la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante, tendrá lugar el próximo día martes 28 de abril, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante.

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