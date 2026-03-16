Del Carnegie Hall a triunfar en Alicante: el violonchelista Luis Aracama gana el premio de la Sociedad de Conciertos

La música clásica tiene una nueva cita en la programación de Alicante. El violonchelista Luis Aracama Alonso, natural de Ponferrada y considerado uno de los músicos más prometedores de su generación, se ha alzado este lunes por unanimidad con el XLI Premio Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist.

El galardón, celebrado este lunes en el Conservatorio Superior de Música de Alicante, confirma la proyección de un intérprete que el pasado mes de noviembre ya debutó en el emblemático Carnegie Hall de Nueva York.

Aracama ha conquistado al jurado con la que definen como una interpretación magistral del primer movimiento del Concierto op. 104 de Dvořák, la Sonata para violonchelo y piano de Debussy y las Variaciones sobre un tema de Rossini de Martinů.

El joven músico, que es un alumno sobresaliente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, se asegura un recital en la prestigiosa programación de la Sociedad de Conciertos y los tres mil euros de premio. “Me hace mucha ilusión tocar en un programa en el que participan algunos de los mejores músicos del mundo”, ha señalado emocionado tras conocer el fallo.

El talento de la provincia también ha brillado en esta edición. El segundo premio (dotado con mil euros) ha recaído en el saxofonista eldense Manuel Mondéjar Amat.

Con una sólida formación que actualmente amplía en Bruselas, Mondéjar ha destacado por su calidad artística interpretando obras de Pascal y Dubois, reafirmando su posición como uno de los solistas más destacados del territorio nacional.

El jurado, presidido por Ana María Flori, también concedió menciones honoríficas a la violinista Cecilia Novella Genovés y a la pianista Tsisana Kikabidze.

Alfonso Ramón-Borja, presidente de la fundación de la Sociedad de Conciertos, ha recordado que esta edición se celebra tras "41 años ininterrumpidos", congregando en Alicante a un "elenco muy importante de jóvenes músicos".

Ramón-Borja ha explicado en un encuentro ante los medios que el premio nació con el objetivo de "fomentar las salidas profesionales de los músicos" y buscar la "excelencia en la interpretación musical".

El presidente mostró su satisfacción al observar que, año tras año, la calidad de los participantes va "in crescendo", utilizando la propia terminología musical para describir el nivel artístico de los jóvenes talentos.

Respecto a los ganadores de este año, ha definido a Luis Aracama como un "chelista maravilloso" y de "calidad excepcional", deseando tanto a él como al saxofonista Manuel Mondéjar una "carrera impresionante" en un mundo que "une a tantos pueblos" a través de la música.

Ramón-Borja también ha subrayado la importancia de las dos vertientes del galardón. Por un lado, la dotación económica y, por otro, la oportunidad de ofrecer un concierto dentro de la programación habitual de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Esta programación reúne a músicos de "primer nivel internacional", lo que supone un elemento "muy motivante" para los jóvenes premiados.

Según el presidente, este recital es el "impulso" definitivo que les mete de lleno en su carrera y les permite acceder a participar con los mejores músicos en los mejores escenarios del mundo. Finalmente, destacó la "calidad artística creciente" de los participantes y agradeció el apoyo de Oftalvist para dar visibilidad a estos jóvenes valores que "dedican su vida y esfuerzo a la música clásica".