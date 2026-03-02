Pablo Alborán, Operación Triunfo 2025 y Rosario avanzan el verano en Alicante con Aquarela Music

El Muelle Live ya tiene su ciclo con grandes nombres para el verano de la ciudad de Alicante. Lo presenta este lunes dentro del formato Aquarela Music, un festival en el que apuestan por la cercanía y por el que pasarán Pablo Alborán, Rosario y la gira de Operación Triunfo 2025.

El cartel avanzado presume del concepto boutique y de palabras como cercanía y experiencia. Cada una de las actuaciones, como remarcan, tiene su propia identidad y estilo, lo que promueven para que cada público tenga su momento único.

La fuerza de su propuesta está en los nombres. Rosario abre esta primera edición de Aquarela Music el jueves 2 de julio. Una semana después, el 9, lo hace Pablo Alborán con su gira mundial Km0.

Ese será el fin de semana más intenso ya que el viernes 10 de julio estarán Bandalos Chinos junto a Silvestre y La Naranja, bandas que destacan en la escena independiente hispanoamericana. Le seguirá Valeria Castro el sábado 11 de la que valoran su voz de gran personalidad y proyección en el panorama nacional.

El trabajo por alcanzar a públicos de diferentes generaciones lo representan las siguientes propuestas. Una es Anastacia que llega con sus éxitos de 2000 reivindicando la fuerza de su voz el miércoles 15 de julio. Y el jueves 16 pasará la banda tributo God Save The Queen, de la que destacan la fidelidad y espectacularidad de sus espectáculos.

Los otros dos platos fuertes para mediados de julio arrancan con la gira de la edición 2025 del concurso Operación Triunfo. El viernes 17 de julio, los seguidores de la alicantina y finalista Claudia Arenas podrán disfrutar de la magia de su voz y sus compañeros.

El sábado 18 de julio llegará Luz Casal, la veterana rockera tras su reciente paso por la final del Benidorm Fest vuelve a los escenarios con una extensa gira con la que recorre España para luego seguir por otros países europeos.

Estas ocho fechas anunciadas componen un cartel en el que, como recalcan sus organizadores, se combinan grandes voces consolidadas, con fenómenos de masas y artistas de proyección. Así quieren demostrar la vocación de Aquarela Music de ofrecer un ciclo cuidado, diverso y de alta calidad, en un entorno privilegiado frente al Mediterráneo.

Al tratarse de un ciclo, los organizadores presumen de ventajas como uno o dos conciertos por día, de manera que se eviten solapamientos de las actuaciones. El Muelle Live, recuerdan, quiere aportar su valor diferencial del puerto: un entorno abierto al Mediterráneo.

Para completar la experiencia, el festival contará también con una propuesta gastronómica de alto nivel que se dará a conocer en las próximas semanas, reforzando su carácter exclusivo y cuidado en cada detalle.