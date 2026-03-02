La leyenda del piano Elisabeth Leonskaja llega a Alicante con un programa dedicado a los maestros del Romanticismo

La legendaria pianista Elisabeth Leonskaja, referente de la gran tradición musical europea, interpretará en el Teatro Principal de Alicante un programa que viaja de Beethoven a Schubert.

La pianista Elisabeth Leonskaja, artista de una profundidad excepcional, heredera directa de la gran tradición centroeuropea y rusa, actuará en el Teatro Principal de Alicante el día 10 de marzo, a las 20:00 horas, en el marco de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. En el arte de Leonskaja domina una mezcla muy poco frecuente de rigor estructural y libertad interior: respeta con escrúpulo la partitura, pero nunca suena académica; su sonido es amplio, noble, de gran densidad. El programa incluye obras de Beethoven, Schoenberg, Chopin, Webern y Schubert.

Un referente mundial

La pianista Elisabeth Leonskaja es una de las intérpretes más relevantes de nuestro tiempo. En 2020, recibió el International Classical Music Award (ICMA) por el conjunto de su obra. Unos años antes, fue nombrada «Sacerdotisa del Arte», la más alta distinción de su Georgia natal. Su país de adopción, Austria, también le concedió la Cruz de Honor Austriaca de Primera Clase para la Ciencia y el Arte recompensando sus destacados servicios a la cultura del país.

En 2024, Londres le concedió la Medalla Wigmore Hall. El legendario pianista Sviatoslav Richter, que reconoció y alentó muy pronto el extraordinario talento de Elisabeth Leonskaja, fomentó su desarrollo artístico. Su colaboración, convertida en amistad, perduró hasta la muerte de Richter en 1997.En 1978, Elisabeth Leonskaja abandonó la Unión Soviética rumbo a Austria y celebró el comienzo de su gran carrera con un inolvidable concierto en el Festival de Salzburgo. Desde entonces, actúa como solista por todo el mundo con los mejores directores y orquestas, además de ofrecer recitales en todas las grandes salas de conciertos de Europa.

En constante búsqueda de la quintaesencia de las obras y comprometida con la música en su conjunto, Leonskaja valora especialmente la música de cámara que alterna con su actividad de solista. Mantuvo una larga amistad musical con el Cuarteto Alban Berg, y sus grabaciones se consideran legendarias.

Numerosos premios acompasan la extensa discografía de Elisabeth Leonskaja, entre otros el prestigioso Caecilia Prize y el Diapason d'Or. Grabó la integral de las sonatas para piano de Franz Schubert y Wolfgang Amadeus Mozart. En 2024, se publicaron los conciertos para piano de Robert Schumann y Edvard Grieg con la Orquesta Sinfónica de Lucerna dirigida por Michael Sanderling. Su último álbum solista está dedicado a la Segunda Escuela de Viena: Arnold Schönberg, Anton Weberny Alban Berg, y, con orquesta, publicó en 2025 el Concierto para piano «Emperador» de Beethoven, junto con el quinteto para piano y vientos del mismo compositor.

